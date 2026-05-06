In casa Lazio ci si appresta a vivere il finale di stagione con un obiettivo molto chiaro in testa: la finale di Coppa Italia di Roma il prossimo 13 maggio. In campionato, grossi stimoli non sono offerti dall'attuale ottavo posto in classifica. Motivo per cui, ci si può concedere anche qualche momento di spensieratezza in vista del gran finale, salutando chi questa maglia l'ha indossata ben 131 volte: Elseid Hysaj.

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ROMA, ITALIA - 06 NOVEMBRE: Daichi Kamada, Elseid Hysaj, Matias Vecino e Nicolò Rovella della SS Lazio durante una sessione di allenamento, in vista della loro partita del gruppo E della UEFA Champions League contro il Feyenoord, al centro sportivo di Formello il 06 novembre 2023 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

I numeri di Hysaj con la Lazio

Lehanno portato Elseid Hysaj ad essere considerato un perno della Lazio nelle ultime stagioni. A dire il vero, iassommati in campo non sono ben distribuiti nelle cinque annate sportive vissute all'Olimpico. Difatti, dopo aver totalizzato 29 e 34 presenze in Serie A rispettivamente nelle stagioni 21-22 e 22-23; le successive due annate hanno visto ridursi progressivamente i gettoni stagionali, sino alle

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Nonostante Maurizio Sarri possa essere considerato un suo mentore, avendolo allenato prima all'Empoli, quindi al Napoli e alla stessa Lazio, Hysaj non è riuscito a ritagliarsi uno spazio centrale, finendo ai margini del progetto tecnico-tattico. Spessissimo relegato in panchina, il terzino albanese classe 1994 si prepara a salutare la Lazio dopo due reti segnate - record personale - e, suo malgrado, nessun trofeo vinto. L'ultimo successo di squadra, infatti, lo ha visto protagonista quando vestiva la maglia del Napoli e fu la Coppa Italia del 2019-2020.

Formello: clima disteso e grigliata offerta da Hysaj

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In vista dell'imminente addio, dato il contratto in scadenza il prossimo giugno che non sarà rinnovato, Elseid Hysaj ha voluto regalare un momento di leggerezza a tutta la squadra. A Formello, quindi,, una volta conclusosi l'allenamento.In campionato i biancocelesti potrebbero al massimo classificarsi al settimo posto, laddove scavalcassero l'Atalanta. La Lazio affronterà nel giro di 4 giorni, tra Serie A e finale di Coppa Italia. Il 17 maggio, invece, tensione alle stelle per un derby di fuoco che potrebbe giocarsi alle 12.30 a causa della concomitanza con gli Internazionali di Tennis. Infine, l'ultima giornata, decisamente più leggera, vedrà la Lazio ospitare il Pisa già retrocesso in Serie B.

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