La Lazio si prepara a dire addio al terzino ex Napoli Elseid Hysaj. Il giocatore ha voluto offrire una grigliata a tutta la squadra nel centro d'allenamento.
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In casa Lazio ci si appresta a vivere il finale di stagione con un obiettivo molto chiaro in testa: la finale di Coppa Italia di Roma il prossimo 13 maggio. In campionato, grossi stimoli non sono offerti dall'attuale ottavo posto in classifica. Motivo per cui, ci si può concedere anche qualche momento di spensieratezza in vista del gran finale, salutando chi questa maglia l'ha indossata ben 131 volte: Elseid Hysaj.
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I numeri di Hysaj con la LazioLe 131 apparizioni in biancoceleste hanno portato Elseid Hysaj ad essere considerato un perno della Lazio nelle ultime stagioni. A dire il vero, i circa 8000 minuti assommati in campo non sono ben distribuiti nelle cinque annate sportive vissute all'Olimpico. Difatti, dopo aver totalizzato 29 e 34 presenze in Serie A rispettivamente nelle stagioni 21-22 e 22-23; le successive due annate hanno visto ridursi progressivamente i gettoni stagionali, sino alle sole 5 presenze di quest'anno.
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Nonostante Maurizio Sarri possa essere considerato un suo mentore, avendolo allenato prima all'Empoli, quindi al Napoli e alla stessa Lazio, Hysaj non è riuscito a ritagliarsi uno spazio centrale, finendo ai margini del progetto tecnico-tattico. Spessissimo relegato in panchina, il terzino albanese classe 1994 si prepara a salutare la Lazio dopo due reti segnate - record personale - e, suo malgrado, nessun trofeo vinto. L'ultimo successo di squadra, infatti, lo ha visto protagonista quando vestiva la maglia del Napoli e fu la Coppa Italia del 2019-2020.
Formello: clima disteso e grigliata offerta da HysajIn vista dell'imminente addio, dato il contratto in scadenza il prossimo giugno che non sarà rinnovato, Elseid Hysaj ha voluto regalare un momento di leggerezza a tutta la squadra. A Formello, quindi, l'ex Empoli ieri ha offerto una grigliata a tutti i suoi compagni, una volta conclusosi l'allenamento.
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