Marco Palestra lascerà il Cagliari dopo una stagione individuale memorabile e farà ritorno all'Atalanta. L'esterno italiano, classe 2005, ha annunciato questa mattina il suo addio sui social. Il Cagliari saluterà così il suo talento di centrocampo. Il suo futuro verrà ora deciso dalla squadra bergamasca, che detiene il cartellino. Non è esclusa, però, l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo, con diverse squadre interessate al gioiellino azzurro.

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Palestra ringrazia i tifosi

Marco Palestra ha chiuso la sua prima stagione da titolare in Serie A. A sorprendere tutti, però, sono state le sue prestazioni costantemente oltre la sufficienza. Il Cagliari ha giocato un ruolo fondamentale nella sua crescita. Il club gli ha permesso di trovare continuità dopo l'arrivo dall'Atalanta. Il prestito ora è terminato, mavertiginosamente. Attualmente la sua valutazione tocca addiritturadi euro.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leão dell'AC Milan contende il pallone a Marco Palestra del Cagliari durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/AC Milan via Getty Images)

Palestra ha creato subito un legame profondo con la città sarda. Ha quindi voluto ringraziare la piazza e i tifosi che lo hanno sostenuto fin dall'inizio. "Non avrei mai immaginato di vivere così tante emozioni o di ottenere soddisfazioni così grandi", ha scritto l'esterno. "Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. L'affetto di tutti voi è motivo di grande orgoglio. Vi porterò per tutta la vita nel cuore. Non smetterò mai di volere il meglio per voi e per il Cagliari. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, allo staff e al club. Mi hanno fatto crescere e supportato per tutto l'anno. Grazie, forza Casteddu".

L'Atalanta ora chiede almeno 40 milioni

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Questa stagione per Marco Palestra è stata un successo dopo ogni punto di vista. 34 partite da titolare in cui ha dimostrato il suo valore mostrando di sapersi adattare su entrambe le fasce. Questa abilità abbinata a corsa intelligenza tattica e un fisico superiore rispetto alla media hanno fatto schizzare il suo valore a cifre altissime.Nelle ultime settimane le indiscrezioni di unsono in salita visto che forse i nerazzurri monetizzeranno con l'uscita di Denzel Dumfries. L'esterno olandese ha una clausola da 25 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2028 che non verrà rinnovato. Il calciatore ha 30 anni e ha molto mercato. Palestra sembra la sua naturale sostituzione con caratteristiche molto simili, ma se l'Inter vorrà fare sul serio prima dovrà trattare con l'Atalanta.

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