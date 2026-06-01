Tra i calciatori che saranno protagonisti di tante voci di calciomercato figura anche Rafael Leão. Dopo sette stagioni con la maglia del Milan, infatti, negli ultimi giorni il portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni con le quali ha fatto capire che la sua esperienza rossonera è giunta al termine. Di conseguenza, all'indirizzo della squadra meneghina potrebbero arrivare delle offerte per il giocatore portoghese. Ultimamente, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha voluto dare un aggiornamento che riguarda la situazione dell'attaccante che, prossimamente, giocherà il Mondiale con il Portogallo.

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Moretto su Rafael Leão: "Ad oggi solo qualcosa da Turchia ed Arabia Saudita"

In uno degli ultimi video presenti sul canale YouTube di, Moretto ha fatto il punto della situazione che riguarda il numero 10 del Milan. Le sue: "Ci sono state le dichiarazioni da parte del candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che si è tirato fuori da questa discussione. Di Leão al Fenerbahçe non ho mai parlato perché il club pronto a fare un'importante proposta a livello economico è il Galatasaray. Il futuro di Leao, come lui stesso ha dichiarato, è lontano da Milano e dal Milan, anche se le sue parole hanno sorpreso anche chi vive e lavora col calciatore".

Milano, Italia - 24 maggio 2026: Rafael Leao del Milan corre col pallone durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Francesco Scaccianoce/AC Milan via Getty Images)

Successivamente, Moretto ha continuato dicendo: "Ad oggi non ci sono trattative avanzate con altri club. Che Leão voglia cambiare aria per iniziare una nuova avventura per la sua carriera ed andare all'estero è vero, ma per il momento fuori dall'Italia c'è soltanto il Galatasaray, che non ha ancora avviato una trattativa col Milan. In casa rossonera manca il direttore sportivo e si devono sistemare delle cose. Poi c'è anche il Mondiale e le possibili offerte dipenderanno anche da ciò. Per il momento, quindi, c'è la Turchia e qualche ammiccamento dall'Arabia Saudita. In Premier League, invece, ci sono dei club che seguono ma, per ora, non c'è stato nessun movimento".

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