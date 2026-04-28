La sua assenza, durata otto giornate a causa di un infortunio, si è fatta sentire sulla tenuta difensiva della squadra.
Un Napoli da film: il gol di Rrahmani ricorda quello di Aldo, Giovanni e Giacomo
Importante novità di calciomercato in casa Napoli: il difensore kosovaro Amir Rrahmani firmerà un nuovo contratto con il club partenopeo. Il nuovo contratto scadrà a giugno del 2029. Lo riferisce il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X.
🚨🇽🇰 Amir Rrahmani will sign new deal at Napoli until June 2029, agreement sealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
Up next: negotiations with Antonio Vergara.
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Amir Rrahmani rinnova con il NapoliLo ha riferito Fabrizio Romano sul suo profilo di X e sul suo canale Youtube. C'è l'accordo tra il Napoli e il difensore Amir Rrahmani. Il kosovaro, classe 1994, rimarrà con la squadra di Antonio Conte fino al giugno del 2029. I documenti sono stati firmati e si attende solo l'ufficialità. Secondo Romano, inoltre, nel nuovo contratto lo stipendio del difensore è stato leggermente migliorato rispetto alla cifra percepita in passato.
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La colonna della difesa del NapoliIl difensore è recentemente tornato in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per sette partite: una lesione al bicipite femorale sinistro rimediata contro la Roma il 15 febbraio. Rrhamani è un giocatore fondamentale nella difesa, e in generale nella rosa, dei partenopei. La sua assenza, di recente, negli schemi difensivi di Conte si è fatta sentire. Nelle otto gare disputate senza di lui, contando anche la panchina con la Lazio, la sua squadra ha mostrato evidenti fragilità e difficoltà riuscendo a mantenere la porta inviolata solo in due occasioni.
Con Rrahmani in campo, invece, il Napoli non ha subito nessun gol in dieci sulle diciassette partite in cui è stato disponibile. Non è un caso, quindi, che il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, si sia mosso con anticipo per rinnovare il contratto di quello che è il riferimento difensivo della formazione. In questa stagione, il giocatore, ha collezionato ventidue presenze, di cui diciassette in Serie A, tre nella Champions League, due in Supercoppa e una in Coppa Italia.
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