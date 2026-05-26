Tra i giocatori che hanno permesso al Como di raggiungere la prima nonché storica qualificazione alla Champions League figura anche Nico Paz. L'argentino, infatti, dalla scorsa stagione risulta essere un elemento molto importante per la squadra allenata da Cesc Fabregas.

Il calciatore, al termine della Serie A 2025/2026, ha ricevuto anche il premio come miglior centrocampista del campionato. Molto probabilmente, il classe 2003 riceverà anche la chiamata dalla Nazionale Argentina per disputare il Mondiale e, in aggiunta, ha intenzione di rimanere a Como per un altro anno. Tuttavia, la decisione finale spetta al Real Madrid, il quale ha il diritto di recompra sul giocatore.

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COMO, ITALIA - 12 APRILE: Nico Paz del Como 1907 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Como, Nico Paz vuole restare ma attenzione al Real Madrid

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Negli ultimi minuti, il giornalista di Sky Sportha riportato che il club della Lombardia sta facendo di tutti per fare in modo che Nico Paz continui a giocare in Italia. Per di più, anche il trequartista argentino nato nel 2003 ha intenzione di rimanere in Serie A con i Lariani dopo aver dato una mano molto importante alla squadra per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Como, però, deve capire prima cosa vuole fare il Real Madrid. La squadra della Liga Spagnola, infatti, ha il diritto di recompra sul calciatore e la decisione finale è dei Blancos.Quando Como e Real hanno trattato per il giocatore, infatti, si sono accordati anche sulle possibile recompra in favore della squadra spagnola. Neldi Nico Paz che scadrà nel, infatti, ce ne sono ben: la prima, scaduta lo scorso anno, pari ad; la seconda, valida per quest'estate, è di; l'ultima, che potrebbe essere attivata il prossimo anno, prevede un pagamento di, che sta per tornare al Real, vorrebbe provare a riprendere Nico Paz ma non è ancora arrivata una risposta definitiva. La speranza del Como è che le imminenti elezioni presidenziali dei Blancos possano allungare i tempi.

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