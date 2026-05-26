Como, Nico Paz vuole restare ma attenzione al Real Madrid

Il miglior centrocampista della Serie A vuole giocare in Champions League coi i Lariani, ma occhio ai Blancos che vorrebbero riprenderlo
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Tra i giocatori che hanno permesso al Como di raggiungere la prima nonché storica qualificazione alla Champions League figura anche Nico Paz. L'argentino, infatti, dalla scorsa stagione risulta essere un elemento molto importante per la squadra allenata da Cesc Fabregas.
Il calciatore, al termine della Serie A 2025/2026, ha ricevuto anche il premio come miglior centrocampista del campionato. Molto probabilmente, il classe 2003 riceverà anche la chiamata dalla Nazionale Argentina per disputare il Mondiale e, in aggiunta, ha intenzione di rimanere a Como per un altro anno. Tuttavia, la decisione finale spetta al Real Madrid, il quale ha il diritto di recompra sul giocatore.
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Como, Nico Paz vuole restare ma attenzione al Real MadridNegli ultimi minuti, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha riportato che il club della Lombardia sta facendo di tutti per fare in modo che Nico Paz continui a giocare in Italia. Per di più, anche il trequartista argentino nato nel 2003 ha intenzione di rimanere in Serie A con i Lariani dopo aver dato una mano molto importante alla squadra per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Como, però, deve capire prima cosa vuole fare il Real Madrid. La squadra della Liga Spagnola, infatti, ha il diritto di recompra sul calciatore e la decisione finale è dei Blancos.
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