Il calciatore non ha ancora compiuto 23 anni ma, nella sua carriera iniziata nel 2019, ha già vestito le maglie di sei squadre diverse
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Jhon Duran, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare squadra per l'ennesima volta nella carriera. L'attaccante, infatti, spegnerà 23 candeline a metà dicembre e ha già vestito le maglie di sei squadre diverse. Tra l'altro, il colombiano ha giocato in ben quattro continenti diversi. Adesso è in Russia, per la precisione allo Zenit San Pietroburgo, squadra che l'ha preso in prestito dall'Al-Nassr. Al termine della stagione, il classe 2003 tornerà in Arabia Saudita ma sembra che il futuro sarà nuovamente lontano dal Medio Oriente.
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Jhon Duran di nuovo in partenza? L'Al-Nassr intenzionato a cederlo ancora una volta in prestitoLa carriera nel calcio professionistico di Duran ha avuto inizio nel 2019 con l'Envigado, squadra che milita nella massima divisione colombiana. Due anni più tardi diventa un nuovo giocatore dei Chicago Fire, squadra statunitense della Major League Soccer. Nel mese di gennaio di tre anni fa arriva in Europa dopo aver firmato per l'Aston Villa. A gennaio dello scorso anno, dopo 20 gol in 77 partite con la maglia dei Villans, l'attaccante diventa un nuovo attaccante dell'Al-Nassr per ben 77 milioni di euro più altri 13 di bonus. All'inizio della stagione in corso, Duran passa in prestito al Fenerbahçe mentre a febbraio, un mese dopo la vittoria della Supercoppa Turca, viene girato a titolo temporaneo allo Zenit.
🇨🇴🚨 𝗡𝗘𝗪: Jhon Durán's career continues to decline in strange ways.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 15, 2026
• Russian club Zenit posts an official statement saying that they will release his contract due to 'personal reasons'
• Turkish media reveal that his agent is negotiating with Galatasaray, but the move… pic.twitter.com/W6xx7qweL8
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Nelle prossime settimane, l'avventura russa del classe 2003 terminerà e, di conseguenza, farà ritorno all'Al-Nassr anche perché lo Zenit ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato che Duran andrà via per motivi personali. Alcune fonti turche, invece, hanno parlato di una trattativa col Galatasaray poi saltata perché la dirigenza giallorossa pensa che il giocatore possa rovinare l'atmosfera presente nella squadra. Di recente, la Nazionale Colombiana ha inserito Duran nella lista dei pre-convocati in vista del Mondiale, mentre il sito Touchline ha riportato che l'Al-Nassr ha intenzione di mandare, ancora una volta, l'attaccante in prestito.
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