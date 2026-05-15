Jhon Duran, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare squadra per l'ennesima volta nella carriera. L'attaccante, infatti, spegnerà 23 candeline a metà dicembre e ha già vestito le maglie di sei squadre diverse. Tra l'altro, il colombiano ha giocato in ben quattro continenti diversi. Adesso è in Russia, per la precisione allo Zenit San Pietroburgo, squadra che l'ha preso in prestito dall'Al-Nassr. Al termine della stagione, il classe 2003 tornerà in Arabia Saudita ma sembra che il futuro sarà nuovamente lontano dal Medio Oriente.

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Istanbul, Turchia - 6 dicembre 2025: Jhon Duran del Fenerbahçe gesticola durante la partita di Trendyol Süper Lig tra Rams Basaksehir e Fenerbahçe al Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Jhon Duran di nuovo in partenza? L'Al-Nassr intenzionato a cederlo ancora una volta in prestito

🇨🇴🚨 𝗡𝗘𝗪: Jhon Durán's career continues to decline in strange ways.



• Russian club Zenit posts an official statement saying that they will release his contract due to 'personal reasons'



• Turkish media reveal that his agent is negotiating with Galatasaray, but the move… pic.twitter.com/W6xx7qweL8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 15, 2026

La carriera nel calcio professionistico di Duran ha avuto inizio nelcon l', squadra che milita nella massima divisione colombiana. Due anni più tardi diventa un nuovo giocatore dei, squadra statunitense della. Nel mese di gennaio di tre anni fa arriva in Europa dopo aver firmato per l' Aston Villa . A gennaio dello scorso anno, dopo 20 gol in 77 partite con la maglia dei Villans, l'attaccante diventa un nuovo attaccante dell'Al-Nassr per benpiù altridi bonus. All'inizio della stagione in corso, Duran passa in prestito almentre a febbraio, un mese dopo la vittoria della, viene girato a titolo temporaneo allo Zenit.

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Nelle prossime settimane, l'avventura russa del classe 2003 terminerà e, di conseguenza, farà ritorno all'Al-Nassr anche perché lo Zenit ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato che Duran andrà via per motivi personali. Alcune fonti turche, invece, hanno parlato di una trattativa col Galatasaray poi saltata perché la dirigenza giallorossa pensa che il giocatore possa rovinare l'atmosfera presente nella squadra. Di recente, la Nazionale Colombiana ha inserito Duran nella lista dei pre-convocati in vista del Mondiale, mentre il sito Touchline ha riportato che l'Al-Nassr ha intenzione di mandare, ancora una volta, l'attaccante in prestito.

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