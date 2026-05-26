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Da tre stagioni, Antonio Rüdiger veste la maglia del Real Madrid. La squadra spagnola, infatti, lo ha comprato dal Chelsea perché cercava un difensore centrale roccioso e ha centrato in pieno il colpo di mercato. Dal primo momento che ha messo piede nel club della capitale, il tedesco ha iniziato a giocare subito da titolare diventando molto importante per la squadra. Da quando gioca a Madrid, il classe 1993 ha vinto ben otto trofei tra quelli nazionali ed internazionali. L'avventura del difensore con il Real continuerà anche il prossimo anno visto che è fatta per il rinnovo del suo contratto.

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Rüdiger sta per rinnovare il contratto con il Real Madrid

Negli ultimi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sul suo profilo X la notizia riguardante l'ex calciatore die Chelsea. Rüdiger, accettando la proposta del club, firmerà un contratto che lo legherà alla camiseta blanca per un'altra stagione. Il Real Madrid vuole che il difensore centrale tedesco firmi il contratto il prima possibile in modo tale da far uscire subito il. Per di più, la stagione del calciatore non è ancora terminata visto che lalo ha convocato per ilche avrà inizio l'e si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti

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Tra l'altro, con questo rinnovo di contratto in arrivo si allontanano anche le voci di un possibile ritorno in Serie A di Rüdiger. Su di lui, infatti, c'erano la Juventus e l'Inter. Il tedesco, quindi, sta per disputare la sua quarta stagione con la maglia del Real Madrid sperando di poter ampliare il numero di trofei vinti col club spagnolo.

Antonio Rudiger esulta dopo la rete del 4 a 4 in Real Madrid-Real Sociedad all'Estadio Santiago Bernabeu il 1 aprile 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Dal 2022 ad oggi, infatti, Rüdiger ha vinto: Copa del Rey nel 2023; Liga e Supercoppa Spagnola nel 2024; Champions League e Coppa Intercontinentale FIFA due anni fa; due Supercoppe UEFA, una nel 2022 e l'altra nel 2024; Mondiale per Club vinto quattro anni fa.

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