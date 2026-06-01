Il calciomercato del Real Madrid è da sempre una polveriera di indiscrezioni e, nelle ultime settimane, il nome di Rodri è stato accostato con frequenza ai blancos. Intorno all'ambiente spagnolo si è sollevato un vero e proprio dilemma, esploso soprattutto dopo la diffusione delle ultime convocazioni della Spagna: nessun calciatore del Real Madrid fa parte della nazionale.

Questa anomalia è diventata terreno di scontro politico in ottica societaria. Riquelme, candidato alla presidenza del club che sta sfidando Florentino Pérez, ha colto la palla al balzo per portare acqua al proprio mulino, dichiarando che sotto la sua guida questo problema verrebbe risolto immediatamente. Riquelme ha infatti annunciato di avere già in pugno due top player della nazionale spagnola pronti da ingaggiare e il perno del Manchester City potrebbe essere proprio uno di questi due colpi da novanta.

LONDON, ENGLAND - MAY 16: Tijjani Reijnders and Rodri of Manchester City celebrate with the Emirates FA Cup trophy after their team's victory in the Emirates FA Cup Final match between Chelsea and Manchester City on May 16, 2026 in London, England. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

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Le parole di Rodri dal ritiro fanno sognare i tifosi del Real

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Una Spagna dall'identità forte e il concetto di "favoriti"

A alimentare le speranze dei tifosi del Real Madrid ci ha pensato lo stesso Rodri direttamente dal ritiro della nazionale spagnola. Durante la conferenza stampa odierna, il centrocampista ha risposto alle domande sul suo accostamento ai e, anziché smentire categoricamente, ha lasciato la porta aperta per il futuro. Al momento però ha voluto ricordare che la sua attenzione è rivolta altrove: "Manca ancora del tempo alla scadenza del mio contratto, è, ma io sono molto tranquillo e ho le idee chiare.Se non ci fosse stato il Mondiale magari le dinamiche sarebbero state diverse, ma con quest'ultimo davanti a me". L'evento iridato, che prenderà il via l'11 giugno 2026, rappresenta l'appuntamento più importante dell'anno e rimanda ogni discorso di mercato a luglio.Rodri si è soffermato anche sul proprio stato fisico, spiegando come la sua gestione sia cambiata rispetto a un paio di anni fa. Il centrocampista arriva al torneo con un'autonomia atletica complessiva più bassa, ma l'aver saltato alcune partite durante la stagione lo ha reso molto più libero a livello mentale.

Infine, il leader spagnolo ha voluto esprimere la propria opinione sulla griglia delle favorite per la vittoria finale. Il centrocampista ha sottolineato come secondo lui i pronostici iniziali lascino il tempo che trovano. Queste le sue parole: "Beh, credo che la Spagna abbia sempre avuto un marchio intuitivo. Penso che abbiamo costruito un modo di giocare e uno spirito da tanti anni. Credo che ogni Nazionale abbia i suoi pro e i suoi contro". Riguardo alle rivali più accreditate, ha concluso con grande concretezza: "Sono quelle che tutti abbiamo in testa. Ma lo status di favoriti si dimostra sul campo. Le etichette servono a poco. Il Mondiale è molto lungo ed esigente. Bisognerà vedere le sensazioni sul momento".

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