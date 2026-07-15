Uno dei talenti che più si è messo in mostra durante il Mondiale, anche inaspettatamente, è stato Manu Koné. Il centrocampista della Roma, nella super Nazionale francese, partiva come gregario alle spalle degli intoccabili Rabiot, Tchouameni e Zaire-Emery. Colta la palla al balzo, ossia, l'infortunio del madridista, occorso durante la gara inaugurale contro il Senegal, Koné è sempre stato schierato titolare da Deschamps nei gironi, nell'ottavo contro il Paraguay e nel quarto contro il Marocco. Le ottime prestazioni disputate hanno acceso le spie dei top club e, come riporta Rio Ferdinand, diventato opinionista ormai da parecchi anni, il Manchester United avrebbe trovato l'accordo con il ragazzo.

Fama inaspettata

, reduce da un'ottima stagione in maglia giallorossa, ha ricevuto la convocazione daa scapito di. Ma mai si sarebbe aspettato di ritagliarsi un ruolo fondamentale nello scacchiere della Nazionale francese, considerata da tutti come la favorita alla vittoria finale. Lanciato nella seconda partita del girone contro l', scalzando, fresco vincitore della Champions con ilha dominato il centrocampo, esibendosi in un dinamismo e personalità non semplici da trovare.

WROCLAW, POLAND - SEPTEMBER 5: Manu Kone della Francia controlla la palla durante la partita di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Wroclaw, in Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Anche per questi motivi, la decisione di Deschamps di non farlo partire dal primo minuto nella semifinale contro la Spagna ha generato tantissime critiche dagli addetti ai lavori. Infatti, Koné aveva preso le redini del centrocampo nei turni ad eliminazione diretta, eccezion fatta nel sedicesimo contro la Svezia, risultando essere il motore della Francia. Entrato all'inizio della ripresa, al posto di un ammonito e nervoso Rabiot, non è comunque riuscito a dare freschezza ad una squadra apparsa in balia, per tutta la durata del match, dei palleggiatori iberici.

Rio Ferdinand claims Manchester United have apparently agreed a £45m fee for Manu Koné.



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La bomba di Rio Ferdinand

Uno dei difensori centrali più forti della sua epoca, nonché leggenda del, oggi opinionista e volto seguitissimo sui social, si è espresso sul futuro di. Sui propri canali,si è mostrato sicuro circa il raggiungimento dell'accordo tra Red Devils e laper il trasferimento disulla base didi euro. L'ex giocatore, inoltre, ha aggiunto che sarebbe il calciatore perfetto nel 4-2-3-1 dell'allenatore, confermato sulla panchina. In attesa di conferme o smentite a riguardo, la certezza è che il centrocampista giallorosso, grazie alle due stagioni in Italia e al Mondiale fin qui disputato, ha suscitato l'interesse di diverse squadre in giro per l'Europa, pronte a darsi battaglia per averlo. E lapotrebbe sacrificarlo per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.