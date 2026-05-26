In Serie A un'altra panchina sta per cambiare il suo interprete. La Fiorentina, sebbene la salvezza raggiunta, sembra intenzionata a non proseguire il suo percorso con Paolo Vanoli quale guida tecnica. Il suo successore, a meno di imprevedibili sorprese, sarà Fabio Grosso.

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Fiorentina-Grosso, ci siamo!

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe rotto gli indugi e scelto definitivamente Fabio Grosso. L'undicesimo posto conquistato col Sassuolo neopromosso è stato uno dei risultati piùdell'ultimo campionato di Serie A. Sebbene sembrasse in effetti la più pronta ad affrontare la categoria, era quantomeno difficile pronosticare una cavalcata di questa portata. Inelle 38 gare stagionali non sono certamente stati frutto del caso e la Fiorentina ha compreso che fosse un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

SASSUOLO, ITALIA - 03 MAGGIO: Fabio Grosso, allenatore dello US Sassuolo, reagisce durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e AC Milan allo Stadio Mapei Città del Tricolore il 03 maggio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Proprio la Viola ha terminato questa edizione di Serie A addirittura da quindicesima forza del campionato, quattro scalini di svantaggio rispetto agli stessi neroverdi. Nonostante la salvezza acquisita con relativa serenità, per larga parte dell'annata sportiva i tifosi della Fiorentina hanno temuto il peggio. Nel girone d'andata i gigliati sono anche stati per alcune giornate fanalino di coda nel campionato. L'ambizione di tornare ai livelli che le competono è tanta, così come lo era la voglia di affidarsi ad un allenatore che tanto bene ha fatto al Sassuolo.

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L'ex Campione del Mondo 2006 raccoglie una squadra desiderosa di voltare pagina ed è pronto a importare il suo stile di gioco. Cinismo, solidità tattica esono solo alcuni dei punti di forza delle sue squadre. A seguito delle esperienze da vice e primo allenatore nella primavera della, Grosso ha allenato Bari, Verona, Brescia, Sion,, Lione e, appunto, Sassuolo. Adesso, per lui, al netto di ultimi dettagli da sistemare è pronto unalla Fiorentina.

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