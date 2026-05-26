La Fiorentina, messa alle spalle una stagione complicata, pur con una salvezza raggiunta con alcune settimane d'anticipo, cambia guida tecnica. Arriva Grosso.
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In Serie A un'altra panchina sta per cambiare il suo interprete. La Fiorentina, sebbene la salvezza raggiunta, sembra intenzionata a non proseguire il suo percorso con Paolo Vanoli quale guida tecnica. Il suo successore, a meno di imprevedibili sorprese, sarà Fabio Grosso.
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Fiorentina-Grosso, ci siamo!Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe rotto gli indugi e scelto definitivamente Fabio Grosso. L'undicesimo posto conquistato col Sassuolo neopromosso è stato uno dei risultati più sorprendenti dell'ultimo campionato di Serie A. Sebbene sembrasse in effetti la più pronta ad affrontare la categoria, era quantomeno difficile pronosticare una cavalcata di questa portata. I 49 punti conquistati nelle 38 gare stagionali non sono certamente stati frutto del caso e la Fiorentina ha compreso che fosse un'occasione da non lasciarsi sfuggire.
Proprio la Viola ha terminato questa edizione di Serie A addirittura da quindicesima forza del campionato, quattro scalini di svantaggio rispetto agli stessi neroverdi. Nonostante la salvezza acquisita con relativa serenità, per larga parte dell'annata sportiva i tifosi della Fiorentina hanno temuto il peggio. Nel girone d'andata i gigliati sono anche stati per alcune giornate fanalino di coda nel campionato. L'ambizione di tornare ai livelli che le competono è tanta, così come lo era la voglia di affidarsi ad un allenatore che tanto bene ha fatto al Sassuolo.
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