Nel corso della giornata di ieri, l'Ajax ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore della Prima Squadra e risponde al nome di Michel. Dopo cinque stagioni sulla panchina del Girona, infatti, il tecnico lascia per la prima volta la Spagna per intraprendere un'esperienza sulla panchina di uno dei club più importanti del calcio olandese. La squadra che milita Eredivisie, durante la stagione da poco terminata, ha avuto ben tre allenatori: Heitinga, Grim e lo spagnolo Oscar García.

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Michel nuovo allenatore dell'Ajax: il comunicato ufficiale

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Nelle ultime settimane, diverse fonti di calciomercato hanno riportato che l'obiettivo principale per la panchina dell'Ajax era lo spagnolo che, nella stagione, ha chiuso al terzo posto dellacon il Girona che, grazie a questo risultato, ha ottenuto la prima qualificazione alla Champions League . Nell'annata appena terminata, però, il club proveniente dalla Catalogna ha concluso il campionato con la retrocessione in. Nonostante ciò, i Lancieri hanno voluto Michel, che ha firmato un. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club olandese:"L'Ajax ha raggiunto un accordo con Miguel Ángel Sánchez Muñoz, noto come Míchel, per il suo trasferimento ad Amsterdam. Míchel ha firmato un contratto da allenatore per due stagioni, fino al 30 giugno 2028. Ulteriori dettagli sulla composizione del nuovo staff tecnico saranno comunicati non appena definiti.

Míchel (30 ottobre 1975, Madrid, Spagna) ha iniziato la sua carriera da allenatore al Rayo Vallecano. Ha guidato la squadra della sua città natale per due stagioni prima di trasferirsi all'Huesca nell'estate del 2019. Nelle ultime cinque stagioni, lo spagnolo è stato l'allenatore del Girona. Con il club catalano, ha raggiunto il miglior piazzamento in campionato della sua storia, portando il Girona al terzo posto nella Liga spagnola nella stagione 2023/2024. Anche da giocatore, Míchel ha iniziato la sua carriera al Rayo Vallecano. L'ex centrocampista ha poi giocato per Almería, Real Murcia e Málaga".

Girona, Spagna - 1° maggio 2026: Michel, allenatore del Girona, osserva prima della partita de LaLiga EA Sports tra Girona e Mallorca al Montilivi Stadium. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Michel: "È bello essere qui. Voglio riportare il club dove merita"

Ai canali ufficiali del club, il nuovo tecnico ha rilasciato le suedopo la firma del contratto. Le parole dello spagnolo riportate dal club su sito ufficiale: "È bello essere qui; sono orgoglioso di fare questo passo avanti nella mia carriera. L'Ajax è un grande nome in Europa, un club che ha sempre sfornato giovani talenti. Jordi mi conosce per il mio lavoro in Spagna e abbiamo parlato della filosofia del club, del mio modo di lavorare e di come questo si inserisca nella nostra realtà. Mi ha espresso piena fiducia e, insieme a tutti gli altri membri del club, stiamo iniziando una nuova sfida. L'obiettivo è riportare l'Ajax dove merita di stare e sono convinto che ci riusciremo."

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