Ufficiale, Roony Bardghji firma con il Barcellona: contratto fino al 2029

Il giovane esterno ha firmato fino al 2029 e sarà subito aggregato alla prima squadra per la tournée asiatica con grande entusiasmo per la bellissima avventura

Il Barcellona ha presentato ufficialmente Roony Bardghji , esterno offensivo classe 2005 proveniente dall’ FC Copenhagen . Il giovane talento ha firmato un contratto con scadenza 2029 ed è stato ufficialmente presentato negli uffici del presidente Joan Laporta , alla presenza anche del vicepresidente sportivo Rafa Yuste e del direttore sportivo Deco. Registrato inizialmente come giocatore del Barcellona Atlètic, Bardghji ha già sostenuto le visite mediche e ha preso parte alla sua prima sessione di allenamento con la squadra di Hansi Flick , in preparazione della tournée asiatica che prenderà il via il 24 luglio.

Roony Bardghji: chi è la new entry in casa blaugrana

Bardghji arriva dopo aver collezionato 85 presenze, 15 gol e cinque trofei in Danimarca. Rivelazione a soli 17 anni, si è fatto notare anche in Champions League con un gol al Manchester United. Il Barcellona ha versato circa 2 milioni di euro per anticipare la concorrenza di molti top club europei. L’ufficialità era arrivata già un mese fa, ma oggi il club lo ha presentato in grande stile e il giocatore si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Catalogna.

Tecnico, veloce e ambidestro, Bardghji gioca prevalentemente da ala destra ma può agire anche da trequartista o seconda punta. Si inserisce perfettamente nella linea giovane del Barça e rappresenta una possibile alternativa mancina a Lamine Yamal. Il suo fiuto del gol, il tiro da fuori e la capacità di inserirsi senza palla lo rendono un jolly importante per lo scacchiere tattico di Flick.

Da Rooney a Messi, sotto il segno del calcio Nato in Kuwait da una famiglia di origini siriane, Bardghji si è trasferito in Svezia da bambino. Il padre, grande tifoso del Manchester United, lo ha chiamato “Roony” in omaggio al suo idolo, Wayne Rooney. La passione per il calcio lo ha accompagnato sin da piccolo: allenamenti individuali, preparazione mentale, dedizione assoluta. Ha anche affrontato un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per dieci mesi, ma che ha saputo superare con determinazione e fede – rappresentata dalla croce che campeggia nel suo profilo Instagram.

Con il numero 40 sulle spalle – lo stesso assegnatogli ai tempi della promozione in prima squadra con il Copenhagen, e che presto verrà stampato sulla maglia blaugrana, proprio come fu per Leo Messi – Bardghji sogna di lasciare il segno come altri svedesi passati per il Camp Nou: da Ibrahimovic a Larsson, passando per Patrik Andersson. A lui il compito di scrivere una nuova pagina nella storia del Barça.