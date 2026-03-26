Una morte senza sussulti e quasi dimenticata. Da eroe a ultima ruota del carro, la parabola della vita di Diego Armando Maradona spiegata da Batistuta al podcast di Rio Ferdinand.

Francesco Lovino Redattore 26 marzo - 20:57

La morte di Diego Armando Maradona è rimasto uno dei casi più nebulosi degli ultimi anni. Tra silenzi, indiscrezioni e presumibili condanne, sono in tanti ad aver espresso la propria opinione sulla scomparsa del fuoriclasse argentino. Tra tutti i pareri, fa parlare quanto riferito da Gabriel Omar Batistuta a Rio Ferdinand nel suo podcast.

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Batistuta certo su Maradona: "Morto solo come un cane" Quasi assumendosi le responsabilità di un evento che non è dipeso da lui, Batistuta racconta e ricostruisce le dinamiche della scomparsa di Maradona: "È un vero peccato, perché era una grande persona ed è morto da solo. Nessuno era con lui. È morto come un cane". Secondo l'ex compagno di reparto, Maradona non ha ricevuto dunque l'assistenza necessaria per provare a salvarsi.

Questo quanto ha riferito Batistuta all'ex calciatore inglese Rio Ferdinand: "Non abbiamo fatto molto per proteggerlo. È qualcosa a cui non mi piace pensare. Mi do la colpa per questo, perché avrei potuto aiutarlo... Se ti piace qualcuno, devi aiutarlo quando ne ha bisogno. Perché no? Anche quando sono difficili da gestire."

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Il rapporto tra gli argentini — Due fuoriclasse in un'epoca che si considera da tempo passata e probabilmente irripetibile. Batistuta ricorda che tra lui e Maradona è esistito un rapporto non scalfito dalle fragilità di quest'ultimo: "Per me, Diego era una grande persona, con i suoi problemi, ma era una grande persona. È qualcosa che non riesco a spiegare. Ho sempre cercato di dirgli la verità, anche se lui aveva 10 anni più di me. Forse è per questo che mi rispettava".

Interessante l'auspicio espresso nei riguardi di Messi, l'erede di Maradona: "Ci ha dato tutto, momenti incredibili. Spero che non succeda lo stesso a Messi... Quando sono in cima, non vediamo che hanno problemi. Pensiamo che vada tutto bene, che abbiano tutto. Non piangono... Sembrano supereroi, ma sono umani".

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