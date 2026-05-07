L'allenatore della squadra parigina ieri è tornato nel post partita a parlare alla trasmissione con conduttori Micah Richards, Titì Henry, Jamie Carragher e Kate Abdo
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
I microfoni di CBS Show, dopo la vittoria del PSG contro il Bayern Monaco, sono andati sia sul presidente Nasser Al-Khelaïfi che su Luis Enrique. Lo scorso anno, il tecnico aveva avuto un leggero screzio con Jamie Carragher dopo la semifinale persa contro il Borussia Dortmund per uno a zero. Carragher si era unito ai tifosi del BVB nel “Muro Giallo", ubriaco dopo 8 pinte, con sciarpa giallonera al collo. Enrique, furioso per l’eliminazione, aveva snobbato CBS rifiutando interviste. Ieri sera, dopo il trionfo sul Bayern, tutto si è risolto con un’amicizia ritrovata.
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Carragher e le scuse dopo tanto tempoLuis Enrique è finalmente tornato al microfono di CBS Show dopo davvero molto tempo. In più riprese si è presentato al fianco del presidente. Proprio all’inizio dell’intervista di ieri sera, Kate Abdo ha chiesto al presidente in prima persona, con il solito modo giocoso della trasmissione, se il tecnico Luis Enrique sarebbe andato a parlare con loro.
E questo è successo. Dopo i primi elogi iniziali all’allenatore per la prestazione dominante del PSG, Jamie Carragher si è preso un momento per parlargli. Gli ha chiesto scusa dicendo: "Luis, scusa per Dortmund. Dopo che si beve un po’ a volte succedono cose che non vorremmo". Un’uscita che ha strappato sorrisi in studio, chiudendo un capitolo aperto da un anno.
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@cbssportsgolazo
Friends again ❤️ Jamie and Luis Enrique mend their relationship 😂 #UCLToday #UCL #ChampionsLeague #psg #soccer♬ original sound - CBS Sports Golazo
Le scuse ben accettate da Luis EnriqueLuis Enrique ha spiegato subito che non c’era neanche bisogno delle scuse. "Siamo felici, è acqua passata", ha aggiunto con la solita classe. Ha spiegato che quanto era successo non era stato un caso isolato, ma parte del folklore calcistico. Tutto si è archiviato con molta tranquillità e serenità, quella che ha sempre contraddistinto lo show di CBS. Enrique ha poi parlato della finale, elogiando la maturità della sua squadra. Un episodio che dimostra come il calcio unisca anche dopo le tensioni.
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