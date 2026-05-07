I microfoni di CBS Show, dopo la vittoria del PSG contro il Bayern Monaco, sono andati sia sul presidente Nasser Al-Khelaïfi che su Luis Enrique. Lo scorso anno, il tecnico aveva avuto un leggero screzio con Jamie Carragher dopo la semifinale persa contro il Borussia Dortmund per uno a zero. Carragher si era unito ai tifosi del BVB nel “Muro Giallo", ubriaco dopo 8 pinte, con sciarpa giallonera al collo. Enrique, furioso per l’eliminazione, aveva snobbato CBS rifiutando interviste. Ieri sera, dopo il trionfo sul Bayern, tutto si è risolto con un’amicizia ritrovata.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, posa per una foto con la sua medaglia da vincitore dopo la vittoria della sua squadra, che assicura al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club e un punteggio record per una finale di UEFA Champions League di 5-0, in seguito alla finale della UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

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Carragher e le scuse dopo tanto tempo

è finalmente tornato al microfono di CBS Show dopo davvero molto tempo. In più riprese si è presentato al fianco del presidente. Proprio all’inizio dell’intervista di ieri sera, Kate Abdo ha chiesto al presidente in prima persona, con il solito modo giocoso della trasmissione, se il tecnico Luis Enrique sarebbe andato a parlare con loro.

E questo è successo. Dopo i primi elogi iniziali all’allenatore per la prestazione dominante del PSG, Jamie Carragher si è preso un momento per parlargli. Gli ha chiesto scusa dicendo: "Luis, scusa per Dortmund. Dopo che si beve un po’ a volte succedono cose che non vorremmo". Un’uscita che ha strappato sorrisi in studio, chiudendo un capitolo aperto da un anno.

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Le scuse ben accettate da Luis Enrique

Luis Enrique ha spiegato subito che non c’era neanche bisogno delle scuse. "Siamo felici, è acqua passata", ha aggiunto con la solita classe. Ha spiegato che quanto era successo non era stato un caso isolato, ma parte del folklore calcistico. Tutto si è archiviato con molta tranquillità e serenità, quella che ha sempre contraddistinto lo show di CBS. Enrique ha poi parlato della finale, elogiando la maturità della sua squadra. Un episodio che dimostra come il calcio unisca anche dopo le tensioni.

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