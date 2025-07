I tifosi della squadra siciliana sono stati coinvolti in uno scontro autostradale, le attività per la giornata di domani sono attualmente a rischio sospensione

Giorgio Abbratozzato 25 luglio - 16:21

Nella giornata di oggi gli ultrà del Catania FC viaggiavano a bordo di un pulmino diretto a Norcia, in Umbria, dove la squadra sta effettuando, come di consueto, il ritiro precampionato. Un incidente ha interrotto bruscamente il loro viaggio e ha rischiato di trasformarsi in tragedia, per fortuna non ci sono state vittime.

Catania FC, ultrà coinvolti in un grave incidente mentre andavano al ritiro — L'incidente, per fortuna, non ha causato vittime. I feriti Sono stati 9 i in totale, di cui 2 in condizioni gravi. Uno dei due tifosi, inizialmente ricoverato all'ospedale di Vallo della Lucania è rimasto in coma, è da poco uscito dalla fase critica ed è ora in condizioni stabili. L'altro è stato trasferito in elisoccorso dall’ospedale campano di Polla al Cardarelli di Napoli. Al momento non sono ancora disponibili aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Possibili cambiamenti per la squadra dopo l'incidente — Il Catania FC, dopo aver preso atto della notizia, sta valutando insieme alla questura di Perugia se effettuare o meno gli eventi in programma della giornata di oggi. La squadra ha in programma un'amichevole domani alle 18 contro una squadra locale, in seguito alle 21:30 dovrebbe effettuare una presentazione in piazza. L'allenamento del mattino si è regolarmente concluso e nel pomeriggio è in programma una nuova seduta, secondo quanto stabilito dallo staff, queste si effettueranno regolarmente a differenza degli impegni di domani.

L'incidente ha scosso il Catania FC e i suoi tifosi, ma fortunatamente senza vittime, la squadra ora continuerà il suo ritiro, valutando eventuali modifiche al programma. La priorità resta la sicurezza e il benessere di tutti, pensando comunque agli obiettivi della società e della squadra in un momento delicato.