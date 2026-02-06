Champions League femminile: svelato il pallone della finale di Oslo

Colori e materiali scelti ad hoc per Oslo, "città della Tigre", pronta ad ospitare l'ultimo atto della competizione

Francesco Lovino Redattore 6 febbraio - 20:21

Un tocco di modernità, uno stile tutto norvegese quello del pallone svelato da Adidas per la prossima finale di Champions League femminile. È anche così che il movimento delle women prova a fare uno step importante di emancipazione e di progresso.

Champions League femminile, pronto il pallone della finale — Oslo, capitale della Norvegia, si prepara ad ospitare l'ultimo atto della Champions League femminile con una sfera moderna e architettata per l'occasione da Adidas. La multinazionale tedesca ha fortissimo interesse a sponsorizzare il proprio marchio attraverso l'articolo per eccellenza del calcio, il pallone. L'Ullevaal Stadion sarà teatro della finale il prossimo 24 maggio e si caricherà di simboli e storia.

La base della sfera è completamente bianca e demarca le stelle tipiche della competizione. Al netto del logo Adidas blu impresso sul pallone è un rosso acceso che riscalda la sfera. Vi sono poi ornamenti argentati e intrecciati tra loro che spiegano il valore assunto dalla forza di squadra. Non mancano motivi che rimandano alla tigre, dato il soprannome di Oslo, ribattezzata in onore dell'animale.

Lo spettacolo della Champions — Antiche tradizioni e armature proprie di chi è abituato a temperature polari e farsi forza l'un l'altro si fondono con la modernità della Champions League. Il suo fascino è così accompagnato dalle nuove esigenze di aderenza e tocco. Per soddisfarle, il logo Adidas è termicamente sigillato, senza giunture. Il tutto favorisce il controllo delle calciatrici.

Ancora in corsa per testare la nuova sfera, il Real Madrid e l'Atletico si apprestano ad affrontare rispettivamente Paris FC e Manchester United per gli ottavi di finale. Ai quarti, già qualificate, attendono il loro avversario Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco.