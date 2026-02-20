Calciatori alti: da Jørgensen a Crouch, ecco chi sono i giganti del campo

Un focus sui calciatori più alti del mondo, da Jørgensen a Peter Crouch, inclusi gli italiani. Come diventare un calciatore alto di successo: tutti gli esercizi.

Per diventare una stella del calcio, come Brahim Diaz, ci vogliono caratteristiche come la velocità, la visione del gioco ma, soprattutto, la capacità di distinguersi per i risultati ottenuti

durante le partite. Per i più curiosi, ci sono alcuni calciatori che hanno caratteristiche fisiche che non vengono richieste da uno sport come il calcio, ma che ne fanno argomento di discussione: molti si chiedono infatti chi è il calciatore più alto del mondo e anche se questo elemento possa essere un vantaggio o uno svantaggio per l’atleta. Vediamo insieme chi sono i calciatori più famosi per questa caratteristica, includendo anche Ibrahimovic e Peter Crouch, che vengono ricordati anche per l'altezza e non solo per le loro

prestazioni in campo.

Chi è il calciatore più alto del mondo? — No, non sono giocatori di basket, anche se, data l’altezza, potrebbero permetterselo! Alcuni calciatori superano infatti i migliori cestisti per i centimetri, ma hanno scelto come sport

quella della palla a terra. Se diamo un’occhiata a quelli più noti per questa caratteristica, la classifica dei primi 10, in ordine di altezza, è la seguente:

● Simon Bloch Jørgensen, danese, alto 210 cm;

● Kristof Van Hout, belga, alto 208 cm;

● Jacob Samnik, statunitense, alto 207 cm;

● Paul Millar, scozzese, alto 207 cm;

● Tony Brogaard, danese, alto 206 cm;

● Denys Tvardovskyi, ucraino, alto 206 cm;

● Isaak Touré, francese, alto 206 cm;

● Kyle Hudlin, inglese, alto 206 cm;

● Vanja Ivesa, croato, alto 205 cm;

● Yang Changpeng, cinese, alto 205 cm.

Ma quali ruoli ricoprono o hanno ricoperto i calciatori più alti del mondo? Vediamolo insieme.

Chi sono i portieri più alti del mondo? — Se c’è una figura del calcio che può sicuramente trarre beneficio da qualche centimetro di altezza in più, questa è quella del portiere: in questo modo, infatti, può coprire una porzione

aggiuntiva della porta, anche se l’altezza da sola non basta a fare di un calciatore un bravo atleta. Quelli più alti, tuttavia, si sono ampiamente distinti anche per le loro prestazioni: non solo noti per essere dei giganti, ma anche perché bravi a ricoprire un ruolo. Ecco quali sono i portieri più alti del mondo:

● Simon Bloch Jørgensen, 210 cm;

● Kristof Van Hout, 208 cm;

● Tomas Holy, 206 cm;

● Vanja Ivesa, 205 cm;

● Vanja Milinković-Savić, 202 cm

Chi sono i difensori più alti del mondo? — Il ruolo del difensore è di fondamentale importanza all’interno di una partita di calcio, in quanto il suo compito è quello di evitare che la squadra avversaria raggiunga la porta. In

questo caso, un fattore come l’altezza è veramente importante, soprattutto per intercettare palle difficili e tentativi di passaggio da un calciatore avversario a un altro. Ma chi sono i difensori più alti del mondo?

Giocatore Nazionalità Altezza Milan Ziric Austria 205 centimetri Zarko Markovic Serbia 204 centimetri Abdoul Ba Mauritania 203 centimetri

Le caratteristiche di questi difensori sono essenzialmente:

● Dominanza gioco aereo

● Maggiore forza fisica data dalla stazza

● Più atti a marcare e coprire

Tuttavia, un contro dell’essere così alti potrebbe essere il baricentro, che ne limita l’agilità, rendendo più complicate azioni come dribblare in maniera più stretta.

Chi è il calciatore italiano più alto della serie A? Anche i calciatori italiani si distinguono per la stessa caratteristica, l'altezza, in particolar modo in serie A.

Ecco quali sono i 10 calciatori italiani più alti che disputano o hanno disputato in serie A:

● Mattias Ferrante, alto 202 cm;

● Lorenzo Lucca, alto 201 cm;

● Gianluigi Donnarumma, alto 196 cm;

● Federico Ravaglia, alto 196 cm;

● Gianluca Scamacca, alto 195 cm;

● Marco Falcone, alto 195 cm;

● Ivan Provedel, alto 194 cm;

● Simone Scuffet, alto 193 cm;

● Pietro Terracciano, alto 193 cm;

● Gianluigi Buffon, alto 192 cm.

Tra questi, non solo portieri, che però sono la maggior parte, ma anche attaccanti, come Lucca e Scamacca, che dimostrano quanto l’altezza sia importante, in generale un po’ per

tutti i ruoli.

Caratteristiche principali dei calciatori alti — Un atleta di una certa altezza, in particolar modo quando supera i 2 metri, ha affrontato una crescita abbastanza impegnativa, visto che il suo corpo deve aver seguito un adattamento

secondo la biomeccanica , quindi è stato sottoposto a uno stress non indifferente. L’organo maggiormente interessato da questo processo è il cuore, che deve naturalmente pompare molto di più, per consentire al sangue di raggiungere tutte le estremità. Ecco perché, quando una persona alta vuole diventare un atleta, deve seguire uno specifico allenamento.

Si tende a prediligere quello cardio, proprio per rinforzare un muscolo come il cuore, ma ci si affida anche a esercizi specifici che migliorino la coordinazione motoria, in particolar modo se l’atleta in questione vuole diventare un calciatore.

Ci sono vari pro e contro per i calciatori alti, analizziamoli qui:

Pro Contro Maggiore dominanza aerea Maggiore stress articolare Stazza più prorompente Necessità di abbigliamento su misura Maggiore capacità di marcare Baricentro più alto Maggiore copertura porta (portieri) Maggiore stress articolare

Come diventare un calciatore alto di successo — Se tuo figlio vuole diventare un calciatore di successo, ma ha paura che la sua altezza possa essere un problema, ecco qualche semplice suggerimento per mettere a punto al

massimo le sue prestazioni fisiche.

L’atleta alto deve infatti:

● Rinforzare il core, che consente di avere maggiore equilibrio e di gestire al meglio tutto il fisico, attraverso un programma di esercizi mirati;

● Lavorare su fattori come la coordinazione, che potrebbe essere compromessa dal baricentro più alto;

● Concentrarsi soprattutto sui piedi, la cui rapidità deve essere implementata, per contrastare fattori come la lunghezza delle gambe;

● Prendere esempio da altri giocatori alti, nel ruolo che vuole ricoprire, per carpire segreti sui loro allenamenti e sul loro successo in campo.

Tenendo conto di tutti questi aspetti e anche del fatto che lo sport, in generale, è da sempre un toccasana per grandi e piccini, allenarsi e scegliere una professione come quella del

calciatore, non è da escludere se si ha un’altezza notevole. Bisogna focalizzarsi sull’allenamento e sul rendere punti di forza quelli che potrebbero sembrare invece delle debolezze: con la costanza e l’impegno, tutti possono riuscire a diventare un calciatore di talento, magari anche alto più di 2 metri!