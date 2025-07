Una storia di crescita e passione

Il libro, diviso in 13 capitoli, ripercorre l’intera carriera di De Zerbi: dagli inizi con il Foggia in Serie D, passando per l’affermazione al Sassuolo con due brillanti ottavi posti, fino ai successi internazionali con lo Shakhtar, il Brighton e ora l’OM. A Marsiglia, De Zerbi ha riportato entusiasmo, gioco e risultati: secondo posto in Ligue 1, qualificazione in Champions League e uno stadio costantemente sold-out. L’autore ha lavorato in stretta collaborazione con l’allenatore bresciano, che ha revisionato personalmente ogni capitolo e scelto la copertina, confermando il suo coinvolgimento totale nel progetto.