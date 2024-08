Nuova avventura per Dimarco jr: è un nuovo acquisto dell’Alcione

Il giovane terzino, fratello dell'interista Federico, ha trovato una nuova sistemazione in Serie C, all'Alcione

L'Alcione ha ufficializzato l'acquisizione di Christian Dimarco , promettente terzino sinistro classe 2002, che arriva dalla FeralpiSalò dopo una stagione in Serie C con il Gubbio .

Dimarco, un Talento in Crescita

Dimarco è un prodotto del settore giovanile dell'Inter, dove ha militato fino alla stagione 2020/2021, vincendo il campionato e la Supercoppa Under 17 nel 2018/2019. Negli ultimi anni, ha fatto esperienza in Serie C indossando le maglie di Fiorenzuola, FeralpiSalò e Gubbio. È conosciuto come un terzino sinistro moderno, mancino naturale, con abilità sia tecniche che atletiche che lo rendono efficace in fase offensiva e difensiva.