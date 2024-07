Nasce Fc25, da settembre tutti possono essere “Chiellini”

Il 25 settembre è la data fissata per l'uscita di "EA Sports FC25", il nuovo capitolo del celebre gioco di calcio per playstation, che quest'anno rende un chiaro omaggio ricca tradizione calcistica dell'Italia. Tuttavia, nonostante le promesse di novità, il gioco non entusiasma gli appassionati, che lo hanno definito ripetitivo e privo di innovazioni. EA Sports, da parte sua, ci tiene a precisare che sono stati introdotti miglioramenti e nuove funzionalità, in particolare nel gameplay, oggetto di aspre critiche nelle precedenti edizioni.