Forlan, esordio amaro nel tennis professionistico per l'ex attaccante di Atletico e Inter, ko in 2 set in doppio con Coria all'Uruguay Open di Montevideo

Diego Forlan a 45 anni ha iniziato una nuova carriera nel mondo del tennis professionistico. L'ex Nazionale uruguaiano, attaccante tra le altre di Atletico Madrid e Inter , è stato sconfitto in due set, in coppia con Coria , all' Uruguay Open di Montevideo (categoria Challenger ).

Forlan: "Grato di aver potuto giocare con Coria"

Sconfitti con un doppio 6-1; 6-2 dai boliviani Borja Arias e Federico Zeballos, Forlanal termine del match ha ringraziato il compagno di squadra Coria(al 101° posto della classifica Atp e in 407ª posizione nel ranking del doppio): "Sono molto grato di aver potuto giocare con Fede Coria, non è facile per lui giocare con un dilettante accanto. Non lo avrei mai immaginato o sognato, è bello competere contro professionisti e bisogna avere coraggio per farlo. L’atmosfera in campo era spettacolare con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. È stato un momento molto speciale e mi è piaciuto. Mi sono sentito quasi un tennista, ma non so se giocherò altre partite da professionista".