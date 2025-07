25° compleanno per Haaland con risposta a chi critica i suoi capelli

Haaland è nato a Leeds esattamente 25 anni fa, periodo in cui suo padre Alf-Inge militava nel Leeds United. Nel 2019, l'attaccante norvegese ha attirato l'attenzione di tanti club d'Europa dopo aver realizzato ben 9 reti nella partita del Mondiale Under 20 contro l'Honduras, tra l'altro terminata 12-0. Dopo aver vestito la maglia del Salisburgo per un anno e mezzo, nel gennaio del 2020 Haaland passa al Borussia Dortmund, con cui ha esordito segnando una tripletta in 23 minuti. Nell'estate di tre anni fa, il norvegese diventa un nuovo giocatore del Manchester City, vincendo il triplete alla prima stagione con tanto di titolo di capocannoniere sia in Premier League che in Champions League. Al termine della sua terza stagione in Inghilterra, il bomber norvegese ha segnato la bellezza di 124 gol in 146 partite con la maglia dei Citizens.