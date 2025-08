Il Leça ci riprova e chiama a raccolta i tifosi sui social: “Il grafico è in ferie”

Il club portoghese ripropone l'idea della scorsa estate chiamando a raccolta i supporter per raccontare con grafiche semplici le partite e le azioni di gioco

Alessia Bartiromo 4 agosto - 16:04

In estate si sa, si va spesso incontro a carenza del personale e a qualche difficoltà logistica dovuta alle incombenti vacanze. In particolar modo ad agosto, può capitare di registrare qualche disguido e cercare di porvi rimedio in tempi stretti. Ben lo sa il Leça, squadra portoghese originaria di Leça da Palmeira che dallo scorso anno ad agosto dà vita ad un'iniziativa sui social molto divertente, chiamando a raccolta i propri tifosi per sostituirsi a un elemento dello staff societario. Per il 2024 il motivo era un incombente matrimonio con l'assenza del grafico: per quest'anno invece, sono semplicemente le vacanze estive dell'admin di X.

Le divertenti iniziative social del Leça — Il Leça non è nuovo a queste divertentissime iniziative. Lo scorso anno, sempre in estate, aveva dato vita a un vero e proprio appello ai tifosi per colmare l'assenza momentanea del grafico del club, invitato al matrimonio del cugino. Proprio in quelle ore si stava giocando una gara importante e si invitavano i supporter a creare delle grafiche autoprodotte dei gol e delle azioni da pubblicare sul profilo X. Il risultato è stato davvero divertentissimo, scatenando la fantasia di grandi e piccini.

Ma non solo: il club qualche mese fa ha dato vita a un'altra divertente idea: ha dato la possibilità di far sottoscrivere la tessera di fidelizzazione alla società anche alle proprie bambole reborn personalizzate con i colori del Leça, facendo aumentare ancora di più, seppur idealmente, il bacino di utenza e riferimento dei supporter. Non a caso è stato il primo club al mondo a farlo, con la notizia che fece subito il giro del web.

AAA cercasi admin per agosto — Di pochissime ore fa l'ultima idea, con un post in stile paint che richiama quelli dello scorso anno, con l'assenza del grafico ufficiale per presenziare al matrimonio del cugino. Questa volta a non esserci è l'admin, che si gode le vacanze d'agosto. L'invito della società è però per i tifosi, non solo a tenere sotto controllo le pagine ufficiali della squadra ma anche ad approfittare di questo momento di stasi per recarsi allo shop online e acquistare le magliette ufficiali del Leça per la prossima stagione. Insomma, un'altra strategia di marketing più che vincente.