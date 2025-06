Il club portoghese regala ai propri tifosi la possibilità tesserare come socio anche la propria bambola personalizzata con i colori della squadra

Alessia Bartiromo 7 giugno - 12:18

Essere soci di un club di calcio vuol dire farne parte nella maniera più intensa, abbracciando un collettivo che si muove all'unisono a sostegno di quei colori. Non è mai successo però, che a questa campagna di tesseramento potessero prenderne parte anche le bambole. Eh sì, avete letto proprio bene. A farsi promotore di questa particolare iniziativa è il Leça, il club che rappresenta la città di Leça da Palmeira in Portogallo, primo al mondo a farsi portavoce nel mondo del calcio di questa particolarissima iniziativa, che sta riscontrando tantissimo successo tra i tifosi.

La creatività del Leça e le iniziative più iconiche — Il Leça ci ha già abituati a iniziative molto creative, quando lo scorso marzo durante il campionato ha pubblicato un avviso social molto divertente che segnalava l'assenza del consueto grafico che stava presenziando al matrimonio del cugino. Ecco che ha così preso il via un contest tra i follower per disegnare con Paint la cronaca della partita. Il risultato è stato davvero incredibile, con numerosi tifosi che si sono cimentati nell'ardua impresa e sugellando un momento davvero epico della stagione. L'iniziativa in poco tempo ha fatto il giro del web e del mondo, con un aumento incredibile dei follower del Leça su tutti i suoi canali social. Questa volta la società portoghese ha alzato ancora di più l'asticella, diventando il primo club al mondo ad accettare come soci tesserati anche le bambole Reborn.

O Leça é o 1.º clube do mundo a aceitar Bebés Reborn como sócios. 👶🏻💚

Estas à espera de quê? pic.twitter.com/vnqaSwnj8j

— Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) June 4, 2025

I benefici di essere soci e le bambole Reborn — Le bambole Reborn sono ormai famose in tutto il mondo, diventate virali sui social per la loro incredibile somiglianza con dei neonati reali, spesso anche in grado di fare dei piccoli movimenti come chiudere e aprire gli occhi o muovere lo sguardo, grazie a un meccanismo inserito al loro interno. Proprio per questa ragione, il Leça ha deciso di trattarle alla stregua di tifosi standard, con la possibilità di diventare soci del club a tutti gli effetti.

Basta investire una piccola somma in denaro al mese, per usufruire di numerose agevolazioni: sconti e accesso prioritario sull'acquisto dei biglietti delle partite, privilegi allo store ufficiale e la partecipazione agli eventi esclusivi della squadra, organizzati durante la stagione. Insomma, una buona compagnia per i tifosi più piccoli che sono già diventati soci e che non vogliono assolutamente dividersi dalla proprio bambola Reborn...rigorosamente vestita con il completino biancoverde del Leça!