Poi l’episodio che cambia tutto: al 49’ arriva l’ espulsione di Kelly , e i bianconeri sono costretti a giocare tutto il secondo tempo e i supplementari in inferiorità numerica . Uno sforzo fisico e mentale enorme, pagato nei trenta minuti extra. Al 106' Osimhen riapre il discorso qualificazione , al 119’ Yilmaz mette il sigillo definitivo. Rimonta clamorosa soltanto sfiorata.

La Juventus chiude con 28 tiri totali contro 16 . Ancora più significativo il dato dei tiri in porta : 9 per i bianconeri, 8 per il Galatasaray . Entrambi i portieri sono stati decisivi con 6 parate a testa , a testimonianza di una gara intensa, aperta e ricca di interventi determinanti. Il grande rammarico della Juventus sta proprio in questo aspetto: in parità numerica si poteva fare anche di più, ma giocando in 10 per forza di cose era inevitabile concedere qualcosa in più ai turchi.

La Juventus ha prodotto di più, ha creato di più, ha sfiorato l’impresa con una prestazione di carattere e qualità. Ma giocare in dieci per oltre settanta minuti, tra tempi regolamentari e supplementari, è una tassa energetica che prima o poi presenta il conto. Inoltre, il grande rimpianto sta soprattutto nella gara d'andata, gestita male e terminata peggio. Il 5-2 maturato in Turchia ha reso quasi impossibile la rimonta nella gara di ritorno e per come è terminato il doppio scontro non si può far altro che leccarsi le ferite. Perché con i se e con i ma, purtroppo, la Juventus in questo momento delicato della stagione i fa ben poco.