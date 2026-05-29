Da leggenda del Manchester United a imprenditore multimilionario: dopo l'addio al calcio, Rio Ferdinand ha costruito una carriera economicamente più ricca di quella sul campo. Una storia di intuizioni, rischi e reinvenzioni che vale la pena raccontare.

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Il patrimonio dopo il ritiro e l'addio alla televisione

Quando indossava la maglia dei Red Devils,incassava poco più dia settimana, per uno stipendio annuo vicino ai. Eppure, come ha raccontato lui stesso nel podcast 'The Long Play', gli anni successivi al ritiro si sono rivelati ancora più. Secondo le stime di 'The Richest', il suo patrimonio personale ammonterebbe oggi a circa

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 24 OTTOBRE 2025: Rio Ferdinand durante un'intervista a bordocampo nel pre-gara di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Hilal al King Abdullah Sports City. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nel 2025, inoltre, è stata quasi decisiva la sua scelta di abbandonare il ruolo di opinionista sportivo per TNT Sports per dedicarsi principalmente al progetto del suo Podcast su YouTube, ossia 'Rio Ferdinand Presents', che attualmente conta quasi 1,6 milioni di iscritti. Un trampolino digitale per intervistare campioni come Casemiro, Pogba, Mané e Cristiano Ronaldo, rafforzando un brand personale costruito con metodo.

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La carriera da imprenditore

Non solo YouTube,è oggi investitore di New Era Global Sports Management, l'agenzia che lo rappresentava da calciatore, ed è partner di LEOS Developments, società di immobili di lusso. Possiede inoltre Football Escapes, che organizza vacanze premium abbinate ad allenamenti in resort esclusivi. La nuova vita dell'ex difensore a, insieme alla moglie Kate e i tre figli, ha favorito molto il suo insediamento nel mondo, scegliendola come meta proprio per via delle opportunità che offre in merito allo sviluppo immobiliare, oltre che per le agevolazioni fiscali. Senza rimpianti, Ferdinand ammise pubblicamente: "Avevo bisogno di un nuovo capitolo della mia vita".

Un modello molto simile a quello di altri ex atleti come il connazionale David Beckham, la cui carriera da imprenditore è probabilmente una delle più riuscite nella storia dello sport, rappresentando senza dubbio una fonte di ispirazione per tanti sportivi e non.

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