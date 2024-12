Tracollo finanziario che sembra alle spalle per l'ex attaccante ghanese di Udinese e Modena, Asamoah Gyan: dai 724 euro sul conto in banca alla villa di lusso ad Accra, l'ex calciatore si è reinventato con diversi investimenti

Sergio Pace Redattore 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 15:11)

Non se la sta passando benissimo ultimamente Asamoah Gyan. Le belle pagine di storia scritte dal miglior marcatore africano ai Mondiali (sei centri totali nelle edizioni del 2006, 2010 e 2014) sembrano ormai un ricordo sbiadito e lontano. Il 39enne ex attaccante ghanese, che in Italia ha vestito le maglie di Udinese - 11 reti e 4 assist in 40 presenze complessive - e Modena (15 reti in 54 presenze), è in rovina, con una difficilissima situazione economica che lo sta segnando profondamente.

Tutto ha avuto inizio dopo il divorzio con l'ormai ex moglie, con l'ex Udinese che è stato condannato a consegnare a Gifty Gyan due case, una nel Regno Unito e una ad Accra, capitale del Ghana, due auto e persino un distributore di benzina. Una lunga e tribolata battaglia legale durate tre anni, con in mezzo accuse di tradimento e test del Dna che hanno confermato come Asamoah Gyan sia il padre biologico dei tre figli avuti dall'ex moglie.

Il test ha così smentito le affermazioni dell'ex calciatore, obbligato ora a uscire di tasca propria anche 2.000 euro al mese per il mantenimento dei figli. Per quanto riguarda le case, invece, che Asamoah Gyan deve per forza di cose lasciare all'ex moglie, il tribunale ha chiarito come Gifty si sia data da fare per dare il proprio contributo all'acquisto delle due abitazioni, dal momento che era lei l'unica persona che si era presa in carico la cura dei figli.

Che tracollo per Asamoah Gyan — Tempi duri, dunque, per Asamoah Gyan. E dire che le cose in campo sono andate piuttosto bene. Miglior marcatore nella storia del Ghana (51 gol in 107 presenze), l'ex attaccante ha partecipato a sette edizioni della Coppa d'Africa (terzo posto nel 2008, due secondi posti nel 2010 e nel 2015). In carriera ha vestito le maglie anche di Rennes, Sunderland, Al-Ain, Shanghai Port, Al-Ahli Dubai, Kayserispor, NorthEast United e Legon Cities.

Il presente è decisamente nero per Asamoah Gyan, che nel corso degli anni ha comunque realizzato importanti investimenti immobiliari, così come nel mondo della musica. Una vitta nel lusso quella dell'ex attaccante, che è arrivato anche a guadagnare 200mila euro a settimana per quattro anni all'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti. In poco tempo l'ex Udinese divenne dunque uno dei calciatori più pagati al mondo, con la sua carriera che è proseguita in Cina e in Turchia.

Come riportato dal Daily Mail, la situazione di Asamoah Gyan si è via via fatta più difficile, lontana anni luce dall'opulenza ostentata in questi anni. L'ex calciatore ghanese, infatti, aveva dichiarato recentemente di avere solo 600 sterline sul conto, che sarebbero a conti fatti poco più di 700 euro al cambio. Dalle stelle alle stalle.

In questi anni Asamoah Gyan si è saputo reinventare a casa sua, in Ghana, con diversi investimenti e dilettandosi in vari settori. Da promotore di boxe a cantante, da giocatore di tennis e magnate del riso e dei noodle (Mama Vits Noodles and Rice). Ha fondato la compagnia aerea Baby Jet ed è diventato magnate degli autobus e uomo d'affari della stazione di servizio. Dalla rovina Asamoah Gyan è passato dal vivere in una villa lussuosa a Weija (Accra)

L'ex calciatore, in una recente intervista, ha anche rivelato di aver concentrato tutti i suoi sforzi nella sua Fondazione Asamoah Gyan: "Non sono stato giusto nei confronti dei giovani e del popolo del Ghana. D'ora in poi non sarò affiliato a nessun partito politico. Continuerò il mio lavoro umanitario e aiuterò i giovani del Ghana a modo mio. Dio benedica la nostra patria Ghana".