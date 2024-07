Calciomercato, il Milan Futuro accoglie Ibrahimovic jr

La famiglia Ibrahimovic non lascia il Milan , anzi raddoppia. Il figlio di Zlatan, Maximilian Ibrahimovic è diventato infatti ufficialmente un nuovo giocatore del Milan Futuro , l'Under23 rossonera. Il suo percorso di crescita continuerà dunque in Serie C, con l'occhio vigile della prima squadra, pronta a visionarne la sua crescita ed eventualmente, a dargli un'opportunità tra "i grandi".

Maximilian Ibrahimovic al Milan, sulle orme del padre Zlatan

Maximilian Ibrahimovic, nell'ultima stagione, disputata con l'Under18 del Milan ha dimostrato di avere un grande potenziale. Ha totalizzato 29 presenze e tre gol. Numeri non proprio straordinari, ma, a far leva sulla scelta dei dirigenti rossoneri di aggregarlo alla seconda squadra sono le sue prestazioni. La sua crescita, nell'arco della stagione appena conclusa, è infatti stata costante, tanto da convincere il club ad offrirgli un prolungamento di contratto fino al 2029. Diciotto anni il prossimo 22 settembre, Maximilian non gioca nello stesso ruolo del padre. Si è messo in mostra come trequartista o esterno d’attacco, mostrando un ottimo talento individuale, senso del dribbling ed una buona attitudine al gol. Nel nuovo Milan Futuro, avrà come guida Daniele Bonera, ex compagno di squadra del padre Zlatan. Le aspettative su di lui sono alte. Con un cognome come il suo, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti.