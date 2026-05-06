Nel 4° turno della Copa Sudamericana il Santos ha impattato 1-1 contro il Deportivo Recoleta. Presso l'area riservata alla stampa dello stadio Rio Parapiti, Neymar ha spiegato cosa sia successo tra sé e Robinho Jr, figlio della nota stella brasiliana di appena 18 anni. Si è vociferata una lite negli scorsi giorni.

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BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 APRILE: Neymar Jr. del Santos gesticola durante una partita del gruppo D della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra San Lorenzo e Santos allo Stadio Pedro Bidegain il 28 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Neymar, ecco le scuse per Robinho Jr

Ha esordito nel seguente modo ai microfoni brasiliani Neymar Jr, dopo la gara del Santos: "Sono cose che succedono nel calcio, sarebbero dovute rimanere tra noi.Abbiamo parlato nello spogliatoio e ci siamo chiariti lì". I due si sono abbracciati a seguito dell'esultanza di O' Ney, lasciando effettivamente intendere che fosse già arrivato un chiarimento tra le parti.

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"Lui è un ragazzo a cui voglio molto bene, una persona per cui nutro un affetto speciale. È una questione interna al calcio; ho discusso con molti amici, ho litigato con tanti, va così". Insomma, tutto sarebbe rientrato, nonostante Neymar avesse auspicato che la cosa rimanesse tra loro. "Doveva essere risolta all'interno, invece la notizia è arrivata a persone che non vivono la nostra quotidianità e la situazione si è infiammata in modo pessimo".

Questione sospesa...

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Sebbene sembri tornato il sereno, la situazione è stata comunque indirizzata presso vie legali, con la necessità di chiarire davvero cosa sia successo davanti a un giudice. Neymar, 34 anni, non ha compreso fino in fondo la notizia dell'da parte di Robinho Jr che lo accuserebbe diIl brasiliano ha commentato così il fatto: "Ho esagerato nella reazione, avrei potuto gestirla diversamente,. C'è stato un errore da parte sua,. Pensavo che tra noi nello spogliatoio fosse risolta, ho chiesto scusa davanti a tutto il gruppo... pensavamo fosse finita, invece è scoppiata quest'altra bomba".

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