Neymar avrebbe perso la testa durante un allenamento e ha dovuto porgere l'altra guancia al connazionale. La vicenda rimane in attesa di sentenze giudiziarie.
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Nel 4° turno della Copa Sudamericana il Santos ha impattato 1-1 contro il Deportivo Recoleta. Presso l'area riservata alla stampa dello stadio Rio Parapiti, Neymar ha spiegato cosa sia successo tra sé e Robinho Jr, figlio della nota stella brasiliana di appena 18 anni. Si è vociferata una lite negli scorsi giorni.
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Neymar, ecco le scuse per Robinho JrHa esordito nel seguente modo ai microfoni brasiliani Neymar Jr, dopo la gara del Santos: "Sono cose che succedono nel calcio, sarebbero dovute rimanere tra noi. C'è stato un malinteso in allenamento, ho avuto una reazione eccessiva, ma subito dopo l'accaduto mi sono scusato. Abbiamo parlato nello spogliatoio e ci siamo chiariti lì". I due si sono abbracciati a seguito dell'esultanza di O' Ney, lasciando effettivamente intendere che fosse già arrivato un chiarimento tra le parti.
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"Lui è un ragazzo a cui voglio molto bene, una persona per cui nutro un affetto speciale. È una questione interna al calcio; ho discusso con molti amici, ho litigato con tanti, va così". Insomma, tutto sarebbe rientrato, nonostante Neymar avesse auspicato che la cosa rimanesse tra loro. "Doveva essere risolta all'interno, invece la notizia è arrivata a persone che non vivono la nostra quotidianità e la situazione si è infiammata in modo pessimo".
Questione sospesa...Sebbene sembri tornato il sereno, la situazione è stata comunque indirizzata presso vie legali, con la necessità di chiarire davvero cosa sia successo davanti a un giudice. Neymar, 34 anni, non ha compreso fino in fondo la notizia dell'invio di una notifica extragiudiziale da parte di Robinho Jr che lo accuserebbe di aggressione.
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