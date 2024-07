Il Milan di Sinner, la Juventus domina, ma ci sono anche l'Inter insieme ad altri fedi calcistiche alle Olimpiadi 2024 di Parigi

Vincenzo Bellino Redattore 24 luglio 2024 (modifica il 24 luglio 2024 | 07:31)

LeOlimpiadi di Parigi 2024 sono un'occasione per gli atleti italiani di dimostrare il loro valore sportivo. Tra i favoriti per una medaglia, il tennista Jannik Sinner non fa mistero del suo tifo per il Milan. Ma quali sono le squadre del cuore degli altri atleti italiani presenti a Parigi?

La Fede Rossonera di Jannik Sinner — Jannik Sinner, tennista altoatesino e tra i favoriti per la conquista di una medaglia nel torneo singolare, è un noto tifoso del Milan. La sua passione per il Diavolo è condivisa con il grande Novak Djokovic, creando un legame che va oltre il campo da tennis. Il loro rivale, Carlos Alcaraz, invece, supporta il Real Madrid. Chissà che sul Philippe Chatrier non assisteremo ad un vero e proprio Derby d'Europa!

Arnaldi e Martinenghi: il cuore dice Inter — All'interno della squadra azzurra di tennis, la fede calcistica si diversifica notevolmente. Matteo Arnaldi, ad esempio, è un accanito tifoso dell'Inter. "Una volta interista, interista per sempre", recitava una Instagram stories pubblicata durante il soggiorno a Parigi per il Roland Garros, dove il tennista nerazzurro aveva ben figurato. Un' affiliazione è condivisa anche dal ranista Nicolò Martinenghi: "Nel 2021 l’Inter vinse lo scudetto, come quest’anno, e le Olimpiadi andarono bene. Chissà che non si ripeta".

Juventus, una Passione Comune alle Olimpiadi — La passione per la Juventus sembra essere particolarmente diffusa tra gli atleti italiani a Parigi. Oltre al tennista Lorenzo Musetti, parteggiano per i bianconeri anche Gianmarco Tamberi, alle prese con un derby d'Italia in famiglia: "Mio padre tifava Inter. Ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con mio padre e andavo contro di lui, motivo per cui ho scelto di tifare Juve". E ancora Gregorio Paltrinieri e Filippo Tortu, beccati spesso anche sulle tribune dell'Allianz Stadium. Il duecentometrista di origine sarde è tra gli più sfegatati come confermato dallo stesso: "Io, vero gobbo. Tifo con papà".

Dal giallorosso della Quadarella al Viola della Iapichino — C'è chi invece aggiunge una diversa tonalità di tifo tra gli atleti italiani. È il caso di Simona Quadarella, romana e romanista, il cuore della specialista dei 1500 e degli 800 sl, batte per la Roma. Infatti dopo la vittoria dell'oro nella distanza più lunga ai mondiali di Doha, ha ringraziato i propri supporters: "Grazie a tutti i romanisti che oggi hanno tifato per me". Dal giallorosso della nuotatrice capitolina si passa al viola di Larissa Iapichino, la giovane saltatrice è infatti tifosissima della Fiorentina.