Un pareggio inaspettato e che complica la stagione. L'1-1 della Juventus all'Allianz Stadium di Torino contro il già retrocesso Verona ha complicato terribilmente la corsa Champions della squadra di Spalletti. Reduce da due partite senza vittorie, dunque, la truppa bianconera ha visto assottigliarsi il vantaggio dalla Roma, ora quinta in classifica. Particolarmente sottotono su tutti, nella gara col Verona, Gleison Bremer.

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TORINO, ITALIA - 30 OTTOBRE: Il nuovo allenatore della Juventus Luciano Spalletti con Gleison Bremer al suo arrivo al JTC (Juventus Training Center) il 30 ottobre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Bremer-Juventus, tempi duri? E i tifosi non perdonano

Nel primo tempo di Juventus-Verona avrebbe anche potuto segnare, ma la traversa su uno stacco di testa gli ha negato la gioia personale. Eppure, della sua prima frazione di gara, ci si ricorda unanimemente dell'errore che spianato la strada al vantaggio momentaneo della squadra gialloblù. Un appoggio errato in direzione diha favorito l'inserimento diche ha piazzato alle spalle di

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Per la cronaca, anche il portiere non risulta del tutto esente da colpe, data la debolezza del tiro da parare e la sua direzione, chiaramente sul palo difeso dall'ex Monza. E pensare che la retroguardia della Juventus nelle ultime 8 giornate - in cui è rimasta imbattuta - ha incassato appena due reti, mostrandosi molto solida. Nonostante ciò, sempre a Bremer si imputa anche un altro errore, proprio sull'altro gol subito nell'ennesimo pareggio stagionale maturato allo Stadium con il Sassuolo. In quel caso, fu Pinamonti a sviare dalla marcatura del centrale ex Torino, anticipandone l'intervento.

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Consapevole dell'importanza dell'errore,, invocando perdono ai suoi tifosi: "Oggi, complice un’incomprensione ho sbagliato io.Dovevo fare meglio. Ora più uniti che mai, fino alla fine". Eppure, proprio sotto lo stesso post social sono piovute critiche per un pareggio che potrebbe spedire la Juventus fuori dalle prime quattro. "Questo errore può costarci la Champions League"; "Questo errore può buttarci fuori dalla Champions: Fiorentina e derby non saranno gare facili"; "Sempre peggio eh, Gleison?"; "Dovreste iniziare ae rendere di più"; "Se ci offrono 50 milioni per te ti ci porto io nella tua prossima squadra" sono soltanto alcuni dei commenti che vi si leggono.

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