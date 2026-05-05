Gleison Bremer ha commesso un errore che potrebbe costare caro alla Juve contro il Verona.
Primo derby vinto da Bremer: ma con infortunio e fischi...
Un pareggio inaspettato e che complica la stagione. L'1-1 della Juventus all'Allianz Stadium di Torino contro il già retrocesso Verona ha complicato terribilmente la corsa Champions della squadra di Spalletti. Reduce da due partite senza vittorie, dunque, la truppa bianconera ha visto assottigliarsi il vantaggio dalla Roma, ora quinta in classifica. Particolarmente sottotono su tutti, nella gara col Verona, Gleison Bremer.
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Bremer-Juventus, tempi duri? E i tifosi non perdonanoNel primo tempo di Juventus-Verona avrebbe anche potuto segnare, ma la traversa su uno stacco di testa gli ha negato la gioia personale. Eppure, della sua prima frazione di gara, ci si ricorda unanimemente dell'errore che spianato la strada al vantaggio momentaneo della squadra gialloblù. Un appoggio errato in direzione di Pierre Kalulu ha favorito l'inserimento di Kieran Bowie che ha piazzato alle spalle di Di Gregorio.
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Per la cronaca, anche il portiere non risulta del tutto esente da colpe, data la debolezza del tiro da parare e la sua direzione, chiaramente sul palo difeso dall'ex Monza. E pensare che la retroguardia della Juventus nelle ultime 8 giornate - in cui è rimasta imbattuta - ha incassato appena due reti, mostrandosi molto solida. Nonostante ciò, sempre a Bremer si imputa anche un altro errore, proprio sull'altro gol subito nell'ennesimo pareggio stagionale maturato allo Stadium con il Sassuolo. In quel caso, fu Pinamonti a sviare dalla marcatura del centrale ex Torino, anticipandone l'intervento.
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