Sono più di 140 le sfide giocate all'Olimpico tra Lupa e Felsinei. Alcune di queste riecheggiano ancora nella memoria di entrambe le tifoserie

Mattia Celio Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 10:32)

Questa sera l'Italia saprà da chi sarà rappresentata ancora in Europa League. La sfida tra Roma-Bologna non vale infatti solo un posto nei quarti di finale e dopo la partita resterà solo un'italiana nella competizione. Un sorteggio che il calcio italiano avrebbe preferito evitare, regalando comunque spettacolo e ambizioni. Si riparte dall'1-1 del Dall'Ara, dove alla rete di Bernardeschi ha risposto Lorenzo Pellegrini. Scopriamo intanto quali sono le sfide più pazze della storia tra giallorossi e felsinei.

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Roma-Bologna, ecco le sfide più pazze tra giallorossi e felsinei — Il bilancio storico delle sfide all’Olimpico vede nettamente avanti la Roma. Nei precedenti casalinghi contro il Bologna, i giallorossi hanno disputato oltre 70 partite, con più di 40 vittorie, circa 20 pareggi e meno di 10 successi rossoblù. Lo stesso vale per il numero di marcature: oltre 140 per la Lupa, contro le 70 dei Felsinei. L'ultima sfida risale allo scorso agosto, ovvero alla 1^giornata di campionato, finita 1-0 per i padroni di casa con rete di Wesley.

Tra le tante partite che hanno visto protagonisti i giallorossi e i rossoblù, alcune sono destinate a restare nella memoria dei tifosi di ambo le parti. La più recente sorride al Bologna. Era il 22 aprile del 2024 quando gli emiliani, allenati da Thiago Motta, espugnarono clamorosamente l'Olimpico con il punteggio di 3-1. Una partita dominata fin dall'inizio tanto da chiudere il primo tempo in vantaggio di 2 reti, realizzate da El Azzouzi e Zirkzee. Nella ripresa Azmoun ha accorciato le distanze ma la rete di Salaemaekers chiuse ogni discorso. Bologna che, alla fine, conquisterà un'impronosticabile qualificazione in Champions League.

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Altra sfida memorabile è quella del 16 settembre 2012 e, anche in questo caso, fu il Bologna a sorridere.. con una rimonta pazzesca. Sotto 2-0 dopo soli 15 minuti, reti di Florenzi e Lamela, nella ripresa la squadra di Stefano Pioli impiegò 20 minuti per capovolgere il risultato. In due minuti (72' e 73') Gilardino e Diamanti riportarono la situazione in parità poi l'ex Parma, al 92', realizzò la rete del sorpasso e della vittoria emiliana. Zeman e squadra se ne andarono sotto una bordata di fischi assordanti.

La Roma si prese la sua rivincita, e che rivincita, la stagione successiva. Un roboante 5-0 senza storia con protagonista Gervinho autore di una doppietta. Il Bologna al termine dell'annata retrocederà in Serie B dopo 5 anni. Andando ancora più indietro, precisamente nel marzo del 2004, troviamo un altro clamoroso successo dei Felsinei sul prato dell'Olimpico. Contro un Roma allenata da Capello e lanciata verso un posto in Champions League, gli emiliani giocarono ai giallorossi un bello scherzo vincendo 2-1 grazie alle reti di Pecchia e Tare. In mezzo la rete del momentaneo pareggio da parte di Antonio Cassano.

Anni '90. 25 novembre 1990. La Roma di Ottavio Bianchi ospita il Bologna di Franco Scoglio. I giallorossi arrivano alla partita desiderosi di riscattare il 5-0 subìto contro la Juventus la settimana prima e il povero Bologna ne diventa la vittima illustre. La sfida termina con un roboante 4-1 per i padroni di casa. Il momentaneo vantaggio giallorosso firmato da Berthold viene annullato da Fabio Poli, ma nella ripresa Aldair, Desideri e Voeller annientano gli ospiti che, al termine della stagione, chiuderanno all'ultimo posto.

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