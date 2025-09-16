Il difensore del Lille ha commentato scherzosamente l'addio del 31enne, ricordando la rete del francese che condannò il suo Belgio nel Mondiale in Russia del 2018.

Mattia Celio Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 15:51)

Samuel Umtiti ha da poco deciso di lasciare il calcio giocato. L'ex difensore del Barcellona ha preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo a soli 31 anni dopo le ultime due annate non molto fortunate con il Lille. Molti messaggi sono arrivati nelle ultime ore all'ormai ex calciatore, tra cui uno ironico di Thomas Meunier, difensore del Lille, che ha visto il ritiro del classe'93 come una liberazione.

Ritiro di Umtiti, il messaggio ironico di Thomas Meunier — 347 presenze e 11 reti, tra club e Nazionale Francese. Questo è il bottino accumulato in 15 anni di carriera da Samuel Umtiti. Una di queste 11 non è certo passata inosservata in Belgio. L'ex difensore, è infatti l’uomo che con il suo colpo di testa su corner di Griezmann eliminò i Diavoli Rossi nella semifinale del Mondiale 2018 in Russia, regalando alla Francia la finale poi vinta contro la Croazia. Una rete che ha lasciato a De Bruyne e compagni una profonda cicatrice, soprattutto a Thomas Meuner.

Proprio il giocatore del Lille ha lasciato un messaggio sull'addio dell'ex Lecce, limitandosi a scrivere: "Non corriamo più nessun rischio". Un messaggio certamente ironico il cui significato, però, è chiarissimo. Squalificato in quella semifinale e costretto a guardare la partita dalla tribuna, il terzino belga ha dato prova di aver sdrammatizzato con ironia quella delusione di ormai 7 anni fa. Belgio che, come ricordiamo, chiuse il Mondiale al terzo posto dopo aver battuto l'Inghilterra 2-0 nella finalina per il gradino più basso del podio.

Meunier e Umtiti hanno condiviso lo spogliatoio del Lille nella stagione 2024/25, anche se non sono mai scesi in campo insieme. Il francese, infatti, dopo tredici presenze, ha dovuto fermarsi per i problemi cronici al ginocchio, che lo hanno costretto a prendere la decisione definitiva comunicata ieri.