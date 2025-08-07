Quest'oggi sono state ufficializzate le candidature dei pretendenti al Pallone d'Oro, ma quanto guadagna il vincitore?

Giorgio Abbratozzato 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 18:34)

Il Pallone d'Oro è il premio individuale più importante nel mondo del calcio, ma il vincitore non guadagna nessun bonus. Vincerlo è sicuramente simbolo di prestigio ed è il coronamento di un'annata incredibile a livello sia individuale che di squadra, ma France Football non assegna alcun premio in denaro né al vincitore dell’edizione maschile né a quello di quella femminile. I due vincitori dovranno accontentarsi del tanto agognato trofeo, che ha un valore materiale intrinseco, dato che la sua produzione costa 3.000 euro.

Pallone d’Oro: niente premio in denaro, ma bonus nei club — L'ultimo vincitore del Pallone d'Oro è stato Rodri, arrivato al primo posto senza ricevere alcuna ricompensa economica diretta. Tuttavia, non è raro che alcuni club prevedano nei contratti dei propri top player dei bonus personali in caso di successi individuali come questo. Ne sa qualcosa ad esempio Vinicius Junior, arrivato proprio alle spalle di Rodri e protagonista di una enorme polemica dopo la decisione - insieme a tutto lo schieramento del Real Madrid - di disertare la cerimonia.

La scelta più ovvia prevede una retribuzione economica extra in caso di successo, ma non è certamente l'unica soluzione. Uno degli ultimi casi più emblematici è stato quello di Karim Benzema, che, grazie a una clausola inserite nel suo contratto, aveva diritto al rinnovo automatico con il Real Madrid in caso di vittoria del Pallone d'Oro.

Karim Benzema dell’Al Ittihad festeggia con il pallone della partita dopo aver segnato una tripletta nella sfida di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Wehda, disputata al King Abdullah Sports City Stadium il 15 settembre 2024 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nonostante l’accordo non fosse formalizzato per iscritto, le parti avevano raggiunto un’intesa. Tuttavia nel 2023 il francese ha scelto di non prolungare, accettando invece un’offerta milionaria dall’Al Ittihad, molto probabilmente per trarre il massimo profitto dal suo ultimo grande contratto.