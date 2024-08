Juve, Cabal si presenta: “Ecco perché ho scelto i bianconeri…”

Il giovane difensore spiega così la sua scelta di vestire la maglia bianconera rifiutando quella nerazzurra

Giuseppe Martorana 8 agosto - 15:11

L'arrivo di Juan Cabal alla Juventus ha segnato un importante colpo di mercato per i bianconeri. Questi non solo si sono assicurati un giovane di belle speranze, ma hanno anche battuto l'Inter in un vero e proprio derby di mercato. La volontà del giocatore è stata determinante per l'esito della trattativa, dimostrando quanto il suo desiderio di vestire la maglia della Vecchia Signora fosse irrinunciabile. "Anche la mia famiglia sognava il mio arrivo alla Juve" - ha dichiarato Cabal nella conferenza stampa di presentazione, sottolineando quanto il legame con il club bianconero sia stato forte fin dall'inizio.

Derby d’Italia sul mercato: Juve batte Inter per Cabal — Il duello tra Juventus ed Inter per l'acquisto di Cabal ha ricordato uno dei classici derby d’Italia, ma questa volta giocato sul terreno del calciomercato. Entrambi i club, simboli del calcio italiano, avevano messo gli occhi sul giovane talento dell'Hellas Verona, ma alla fine è stata la Juventus a spuntarla. Pur riconoscendo la grandezza dell'Inter, Cabal ha ribadito come il suo sogno fosse sempre stato quello di giocare per la squadra piemontese, un desiderio condiviso anche dalla sua famiglia.

La fase cruciale della trattativa: la determinazione di Cabal — La fase cruciale della trattativa ha visto la Juventus e l'Inter contendersi aspramente Cabal, ma ciò che ha fatto la differenza è stata la ferma volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. Nonostante l’Inter avesse messo sul piatto una proposta interessante, il difensore non ha mai vacillato nella sua scelta. "Non voglio parlare dell'Inter perché so che anche loro sono una grande squadra, ma il mio sogno era la Juve" - ha spiegato Cabal, chiarendo che il suo cuore bianconero ha guidato ogni sua decisione.

Il futuro di Cabal in bianconero — Con l'arrivo di Cabal, la Juventus si assicura un talento di grande prospettiva, pronto a crescere ed a lasciare il segno in Serie A. La scelta di rifiutare altre offerte, incluso l'interesse dell'Inter, dimostra il forte legame che Cabal sente già verso il mondo bianconero. Ora, con la maglia della Juve, il giovane avrà l’opportunità di realizzare il suo sogno e contribuire ai successi del club bianconero.