Mercato, a volte ritornano: Toljan pronto al derby contro il suo passato

Il difensore, in scadenza di contratto nel 2025, valuta l'addio anticipato al Sassuolo: ritorno in Germania in vista?

Giuseppe Martorana 24 luglio 2024 (modifica il 24 luglio 2024 | 17:55)

Con il contratto di Jeremy Toljan in scadenza tra un anno, il Sassuolo si trova di fronte ad un bivio cruciale. Questa finestra di mercato rappresenta infatti l'ultima opportunità per il club emiliano di cedere il terzino destro, guadagnando qualcosa. I neroverdi si guardano attorno. Non possono permettersi di perdere un calciatore importante a parametro zero e valutano le alternative per risolvere la situazione e per rendere felici tutti gli attori protagonisti della vicenda.

Cessione Toljan, la situazione — Jeremy Toljan, dal 2019, in forza al Sassuolo, è in scadenza di contrato con la società emiliana nel 2025 e sarebbe valutato 5 milioni di euro dal nuovo ds neroverde Francesco Palmieri. Il tedesco non vuole rinnovare il contratto con il Sassuolo e non disdegnerebbe un ritorno in patria. Là dove tutto è cominciato. Il terzino destro, che nell'ultima stagione, in Emilia ha totalizzato 27 presenze in Serie A, ha dimostrato affidabilità e sicurezza negli ultimi anni ed ha dato mandato al suo agente Michael Decker di trovargli una nuova sistemazione.

Cessione Toljan, derby in vista? — Tra le squadre che hanno preso informazioni circa la sua situazione, ci sarebbe il Werder Brema. L'eventuale approdo di Toljan in Germania si configura come un vero e proprio ritorno al passato. Il calciatore, infatti è nato nelle giovanili dello Stoccarda, poi è approdato all'Hoffenheim, dove ha anche esordito in prima squadra, collezionando, dal 2012 al 2017, 63 presenze e due reti (dati trasfertmarkt). Da lì ha preso il volo e si è trasferito al Borussia Dortmund, dove ha totalizzato 23 presenze ed una rete dal 2017 al 2019. Adesso, per lui, si profila una nuova esperienza in Germania. Il classe 1994 è pronto ad affrontare un derby contro il suo passato. Per ripartire dopo una stagione difficile al Sassuolo e per sbocciare definitivamente. A 29 anni sarebbe anche l'ora.