Coppa Italia, il derby Pescara-Pineto in ricordo di Serra

Pescara oggi in amichevole

Intanto nel pomeriggio, a Silvi Marina, il Pescara di Baldini sarà impegnato in un match amichevole allo stadio Di Febo contro la Santegidiese (Promozione marchigiana). Calcio d'inizio alle 18.30. Sarà l'occasione per vedere all'opera quella che probabilmente sarà la squadra che affronterà il Pineto domenica in Coppa. Ci sarà anche il nuovo arrivo Pierozzi ex Cesena, arrivato dalla Fiorentina.