In attesa dello scontro in campo, Cosenza e Catanzaro si sfidano per il n.9

Simone Mazzocchi , giovane attaccante dell' Atalanta , potrebbe vivere una nuova avventura calcistica nella prossima stagione sempre in Calabria, ma stavolta dall'altra sfonda. Dopo un anno in prestito al Cosenza , il calciatore è, infatti, vicino al Catanzaro che si è inserito prepotentemente nella trattativa tra i cugini e la Dea per assicurarsi l'attaccante venticinquenne.

Mercato, derby Cosenza - Catanzaro per Mazzocchi

Nella stagione 2023 - 2024, Mazzocchi ha totalizzato 33 presenze e 4 reti ed ha avuto l'opportunità di mostrare tutte le sue qualità da bomber. La sua esperienza in Calabria è stata positiva, tanto da far sì che Cosenza desideri confermarlo anche per la prossima stagione. Questa, però, è interessata a prolungare il prestito secco, formula che non appassiona l'Atalanta, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Ecco che allora viene in soccorso, il Catanzaro, pronto ad accontentare la Dea. Questa mossa ha messo dunque la squadra del neotecnico Fabio Caserta, in una posizione di vantaggio nella corsa all'attaccante. In attesa dello scontro in campo tra Alvini e Caserta, programmato per il prossimo 26 dicembre, ecco dunque una sfida sul mercato. Cosenza e Catanzaro si contendono l'attaccante Simone Mazzocchi. Chi avrà la meglio?