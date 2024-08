Derby col Mantova, Viali: “Risultato pieno a tutti i costi”

Il tecnico granata: "La squadra sta discretamente bene. Anche a Genova ha fatto una partita intensa contro un collettivo forte, finendo in crescendo, quindi sono soddisfatto. I tifosi? Amano la Regia, l'ho percepito fin dal primo giorno".

Emanuele Giacometti Redattore 18 agosto 2024 (modifica il 18 agosto 2024 | 16:14)

Riecco il derby tra Reggiana e Mantova. Una sfida sentita e che attirerà tanto pubblico al Mapei Stadium Città del Tricolore, un pò per il periodo festivo e poi perchè si tratta della prima del campionato cadetto. Uno scontro nella seconda serie del calcio italiano, manca addirittura da più di mezzo secolo (1972-1973), visto che le due compagini non si sono mai affrontate nell'esperienza in B del Mantova (2005-2010) perchè la Regia era in C. L'ultimo precedente è invece datato 2016-2017, serie C, 0-0 a Reggio e 3-2 per la Reggiana a Mantova.

Reggiana, le parole del tecnico Viali — "Dal punto di vista fisico -ha detto il tecnico granata Viali- la squadra sta discretamente bene. Anche a Genova ha fatto una partita intensa contro un collettivo forte, finendo in crescendo, quindi sono soddisfatto. Quello sugli automatismi di gioco è un discorso più a lungo termine, ma questo non deve in nessun modo condizionarci. Ovviamente non saremo pronti come a dicembre, ma lo saremo in maniera diversa e dovremo essere in grado di cercare il risultato pieno".

Come si affronta il derby col Mantova? — "Arriviamo con grande positività a questo esordio e questo mi fa ben sperare. Il Mantova è un avversario che viene da un percorso importante. Ha stravinto un campionato ed è ripartito allo stesso modo, dimostrando di credere in quello che fa. Hanno grande autostima e sanno quello che vogliono sia in fase di possesso che di non possesso. Bisognerà sfruttare entrambe le situazioni".

Viali sui tifosi — "Oltre sei mila abbonati? I tifosi amano la Reggiana. L'ho percepito il primo giorno che sono arrivato e dalle amichevoli che abbiamo giocato a Teano. Quindi già col Mantova pretendo una squadra pronta e che voglia provare ad arrivare al risultato, al di là dell'aspetto tattico che avremo".