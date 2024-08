Shomudorov e la sua storia da derby: dal Genoa alla Sampdoria?

L'attaccante uzbeco, attualmente alla Roma, potrebbe tornare in Liguria, ma questa voglia con la maglia blucerchiata

Giuseppe Martorana 8 agosto - 15:30

Il mercato estivo sta regalando intrecci sempre più interessanti. Uno dei nomi caldi di queste ultime settimane è quello di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che, dopo un anno in prestito al Cagliari, è rientrato alla Roma senza però trovare spazio nei piani di De Rossi. Ora, un possibile trasferimento potrebbe portarlo nuovamente a Genova. Questa volta però sulla sponda blucerchiata, un passaggio che rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena, o per meglio dire, un "tradimento" per i tifosi del Grifone.

Il passato rossoblù di Shomurodov: 8 gol e tante speranze — Shomurodov non è certo un volto nuovo per i tifosi di Genova. L'attaccante uzbeko è stato uno dei protagonisti della stagione 2020-2021 del Genoa, dove ha messo a segno 8 reti in 31 presenze. Arrivato in Italia quasi come un'incognita, si è rapidamente fatto conoscere per la sua fisicità, il senso del gol e la capacità di adattarsi al calcio italiano. Le sue prestazioni con la maglia rossoblù gli valsero l'interesse della Roma, che lo acquistò con l'intenzione di farne un'alternativa di qualità nel reparto offensivo. Tuttavia, la sua esperienza nella capitale non è mai realmente decollata, ed ora Shomurodov è nuovamente in cerca di una destinazione che possa rilanciarlo.

Sampdoria su Shomurodov: il ritorno a Genova, ma con colori diversi — Il possibile trasferimento alla Sampdoria aggiunge un ulteriore capitolo al già intricato legame tra Shomurodov e la città di Genova. Passare dalla sponda rossoblù a quella blucerchiata non è mai semplice, soprattutto per chi ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi del Genoa. Tuttavia, la Sampdoria di Andrea Pirlo è alla ricerca di rinforzi offensivi per tentare l'immediato ritorno in Serie A, e Shomurodov rappresenterebbe un profilo ideale per la Serie B. La possibilità di un ritorno al Ferraris, ma con la maglia blucerchiata, avrebbe un sapore particolare e potrebbe dividere i tifosi genovesi tra chi lo accoglierebbe con curiosità e chi, invece, lo vedrebbe come un "traditore".