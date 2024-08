Mercato, derby del sud per un difensore cagliaritano

Calciomercato, ecco chi è il gioiellino del Cagliari conteso da Napoli e Bari

Il profilo in questione è quello di Davide Veroli. Questo è un promettente terzino sinistro che ha attirato l'attenzione grazie al suo recente percorso calcistico. Nella scorsa stagione, ha giocato in prestito al Catanzaro, dove ha collezionato 32 presenze tra Serie B e Coppa Italia. La sua giovane età, 21 anni, unita all’esperienza accumulata in un campionato competitivo come la Serie B, lo rende un obiettivo appetibile per molte squadre. Veroli è particolarmente apprezzato per la sua velocità e capacità di lettura del gioco, che lo rendono un elemento prezioso in fase difensiva. La sua predisposizione per il gioco offensivo, con sovrapposizioni frequenti e supporto agli attaccanti, rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Le sue doti tecniche e la capacità di adattamento potrebbero permettergli di integrarsi rapidamente ed in modo proficuo in squadre di diverse categorie.