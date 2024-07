La strana storia di Pissardo, da eroe a Bari al derby umbro in C

Dopo il rigore parato a Casasola che ha decretato la retrocessione in C della Ternana, adesso il portiere è ad un passo dal Perugia

C'è un'ipotesi affascinante che, con il passare dei giorni, diventa sempre più vicina alla concretizzazione. Il portiere Marco Pissardo è vicino al suo passaggio al Perugia. Perché la sua storia è particolare? Perchè l'estremo difensore, classe 1998, nella stagione appena trascorsa ha difeso la porta del Bari proprio contro la Ternana nel doppio turno del playout. E durante quelle due partite, si è distinto parando un rigore a Tiago Casasola nella gara di andata al San Nicola. Ora, il suo nome è associato al Grifo, aprendo così la possibilità di un suo ritorno in Umbria per affrontare nuovamente la Ternana, ma questa volta in un derby.