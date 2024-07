Ora al Catanzaro, prima al Cosenza: il derby di Caserta: “Mai capito l’esonero”

Un passato al Cosenza e ora al Catanzaro: Fabio Caserta sta vivendo una sorta di derby personale . Il derby calabrese è particolarmente caldo ma lo stesso tecnico ci tiene a sottolineare la bellezza della regione ma anche qualche rammarico per il passato.

Fabio Caserta, infatti, è tornato a parlare dell'esperienza al Cosenza, in una intervista a La Gazzetta dello Sport. "La Calabria? Splendida". Una dichiarazione d'amore per l'ex centrocampista del Catania, Cesena e Juve Stabia, tra le altre, e ora allenatore nato Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, lo scorso campionato sulla panchina dei Lupi e ora al Catanzaro, prendendo il posto di Vivarini.