Non pensiamo a Ferrero ma solo al derby: il raduno della vigilia dei tifosi Samp

Genoa senza gol e Samp senza presidente. Ci pensano i tifosi a dare qualcosa in più. Fissati i rispettivi raduni pre-derby per trasmettere cori, carica ed entusiasmo alle due genovesi.

Gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno espresso ancora una volta il pensiero in modo chiaro e inequivocabile: nella loro testa, Ferrero l'avevano messo da parte da tempo. Adesso si organizzano per dare appuntamento per tutti i tifosi, in vista del Derby della Lanterna di venerdì contro il Genoa.