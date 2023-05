Calinuga gioca nel Città di Varese in D: ma la sua “Derby di Milano” fa il botto su Spotify…

La storia di Gianluca Piccoli, centrocampista del Varese in campo e cantautore per passione fuori. Il 25enne tifa Inter ma spiega come protagonista del brano siano in assoluto le emozioni che rivive pensando alla stracittadina meneghina

“A livello musicale ho provato a cercare me stesso – continua l’ex Giana Erminio, Grosseto e Livorno, cresciuto nel settore giovanile del Torino –, l’uscita di questa canzone è la fine di un percorso ma vorrei diventasse un nuovo inizio… L’ho realizzata per passione e ho cercato di fare tutto come si deve. ‘Derby di Milano’ è il primo singolo che ho pubblicato, ho deciso di buttarmi e di farlo sentire visto il momento. Ho ricevuto dei primi consensi, ma mi piacerebbe che lo ascoltasse qualcuno degli spogliatoi di Inter e Milan, e poi gli stessi tifosi… Mi piacerebbe vedere se le emozioni che ho voluto trasmettere in questo brano, raccontando cos’è il derby, sono condivise”.

Gianluca tifa Inter e ha come nome d’arte Calinuga: “Nella canzone non c’entra nulla il tifo per l’una o l’altra squadra: protagonista del brano sono in assoluto le emozioni che rivivevo pensando al ‘Derby di Milano’, che è una di quelle partite in grado di riaccendere la piccola fiammella che ognuno di noi ha dentro, la fiammella della passione. Questa canzone vuole essere un viaggio, il viaggio che fa chiunque di noi quando crede in qualcosa. Calinuga e Gianluca alla fin fine sono due parti della stessa persona. Il primo è l’anagramma del secondo ed è un nome che mi ha accompagnato per anni anche senza averlo mostrato da subito. Molte delle prime persone a cui ho rivelato questo nome, simpaticamente, lo hanno accostato a quello della tartaruga. Questa cosa mi è sempre piaciuta, io penso di essere un po’ come una tartaruga: magari anche a piccoli passi, lentamente, alla fine procedo sempre in avanti. Questo è Caniluga, mentre Gianluca è più un bambino che totalmente di emozioni, passa la vita a ricercarle, è lui che ha deciso di pubblicare la canzone per non tenere queste emozioni solo per se stesso”.