Infortunio Giroud, tifosi Milan in ansia derby: “L’ultima volta con Maignan…”

L'uscita di scena dell'attaccante al 25' del primo tempo del match tra Francia e Irlanda ha allarmato i tifosi. Nonostante le rassicurazioni dello staff medico dei Bleus, il popolo rossonero non si fida e ripensa al caso Maignan...

Sergio Pace Redattore

L'uscita di Olivier Giroud al 25' del primo tempo tra Francia e Irlanda (match valido per le qualificazioni agli Europei 2024) ha allarmato i tifosi del Milan. Il numero 9 rossonero ha alzato bandiera bianca per un problema alla caviglia sinistra ed è stato sostituito da Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter. Giroud ha voluto rassicurare tutti: "Sto già meglio. Derby? Penso di farcela". Ma i tifosi sui social tremano per un precedente non beneagurante...

Infortunio Giroud, i tifosi: "L'ultima volta Maignan è tornato dopo 9 mesi..."

Con il derby dietro l'angolo (Inter-Milan sabato 16 settembre ore 18), la notizia dell'infortunio di Giroud in nazionale ha allarmato i tifosi rossoneri. E, nonostante le rassicurazioni a caldo dello staff medico della Francia e dello stesso attaccante in merito al suo recupero per la tanto attesa sfida ai nerazzurri, sui social c'è chi rievoca un precedente allarmante: "L'ultima volta che ho letto questo Maignan è tornato dopo 9 mesi".

A seguire: "Non era particolarmente preoccupato nemmeno per Maignan e lo abbiamo rivisto sei mesi dopo", "Zitti e riportatelo subito a Milano!!!", "Anche col polpaccio di Maignan non erano preoccupati giusto?".

