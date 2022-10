Under 17, e che Diego Sia…: il poker dei giovani milanisti nel derby

Diego Sia nello scorso mese di luglio ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Il giovane classe 2006 si è legato per tre stagioni con il club rossonero. L’anno scorso ha fatto parte della squadra Under 16 allenata da Ignazio Abate.

E' arrivata la doppietta nel derby Under 17. Il Milan allenato da Christian Lantignotti stava perdendo 2-0 in casa contro i pari categoria dell'Inter. In quel momento è scattato il momento di Diego...