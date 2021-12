Hanno vinto le proteste: il derby delle Canarie non si gioca più di lunedì

Le proteste hanno avuto il loro effetto e la partita tra Tenerife e Las Palmas al Rodríguez López passa da lunedì 3 gennaio a domenica 2 gennaio alle 20:30.

Hanno prevalso il buon senso e le lamentele dei club, tanto che il derby canario cambia data . Alla resa dei conti, il duello che simboleggia la rivalità delle Canarie tra Tenerife e Las Palmas si giocherà all'Heliodoro domenica 2 gennaio alle 20:30 e non lunedì 3 gennaio (giorno lavorativo) alle 18:00. Il programma iniziale aveva suscitato la rabbia delle due tifoserie e anche dei dirigenti, ma è stato Miguel Ángel Ramírez, presidente del Las Palmas, ad alzare la voce per determinare un cambiamento che finalmente ha avuto luogo: "La stragrande maggioranza delle partite di Tenerife è stata giocata di lunedì", ha detto l'amministratore delegato giallo, "ma abbiamo detto all'operatore televisivo e alla Lega che i tifosi devono viaggiare nei giorni feriali. Questa data provoca una perdita ai miei fan, non potendo più muoversi”.

Anche la Federazione dei tifosi del Tenerife aveva espresso il proprio disagio in un comunicato: "Non è solo una partita. E' un derby, la festa del calcio delle Canarie e, ancora una volta, La Liga maltratta i tifosi e gli spettacoli, siamo gli ultimi ad essere presi in considerazione. Non possiamo permettere che ciò continui, restando in silenzio. Presenteremo una denuncia formale perché, purtroppo, la Liga non rispetta i tifosi canari", ribadiscono. Il Tenerife aveva chiesto alla Liga di iniziare il 2022 con il derby delle Canarie, per iniziare l'anno del suo Centenario con una partita così significativa. L'ultimo duello giocato all'Heliodoro è stato il primo senza pubblico e si è giocato a marzo di quest'anno: Valentín Vada ha segnato per il Tenerife, pareggiando il gol di Sergio Ruiz (1-1 il risultato finale).