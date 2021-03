I nipotini di Prohaska attendono il Rapid nel derby di Vienna: agli ospiti tanti aiuti economici per il Covid

I due maggiori club viennesi hanno ricevuto ciascuno oltre un milione di euro nella seconda fase del fondo di aiuti. Dagli anni ’70 e ’80 il derby viennese da calcistico divenne anche scontro politico: tra i “compagni” del Rapid e i...

Domenica derby a Vienna, sul campo dell'Austria ottavo in classifica, a 16 punti di distanza dai rivali del Rapid secondi a 3 punti dalla vetta. Il derby arriva dopo che i due club viennesi, il Rapid e l'Austria, hanno ricevuto il maggior numero di squadre di calcio della Bundesliga austriaca nella seconda fase del Fondo di aiuti Coronavirus per i campionati sportivi. Il Rapid ha ricevuto 1,4 milioni di euro, l'Austria 1,25 milioni e, a parte i due club viennesi, nessun altro club ha superato la soglia del milione. Come nella prima fase, il Salisburgo non aveva presentato domanda. L'SK Rapid ha sempre avuto il maggior numero di spettatori in Austria da molto tempo a questa parte e attualmente sta perdendo più soldi. Il fondo, avviato dal Ministero dello Sport sotto Werner Kogler (Verdi), copre la perdita di reddito dei club austriaci nei settori della biglietteria, gastronomia, merchandising e sponsorizzazione a causa delle restrizioni Covid.