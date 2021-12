Il derby di Atene si gioca: dall’Ungheria arriva l’arbitro Bognar

Le tre squadre di Atene in classifica:- Olympiacos primo con 29 punti, AEK secondo con 23 e Panathinaikos quinto a quota 17

Tamas Bognar dall'Ungheria è l'arbitro designato per il big match della 12esima giornata della Super League greca, ovvero il derby tra AEK e Panathinaikos allo stadio OAKA. Gara che si giocherà, contrariamente alla richiesta della Polizia di rinviarla, viste le dimostrazioni pubbliche in programma il giorno dopo , lunedì 6 dicembre, ad Atene. La Polizia è preoccupata perché ci sono già state provocazioni fra le due tifoserie e all'indomani del derby ci saranno cortei cittadini per i fatti del 2008. Le forze dell'ordine temono di non avere agenti a sufficienza per coprire tutto, ma le autorità sportive greche hanno deciso di giocare lo stesso.

Il 43enne, che appartiene alla prima categoria UEFA, è stato selezionato per il derby ateniese, e avrà come assistenti i connazionali di Balazs Bouzas, Theodoros Georgiou (di nazionalità ungherese), nel VAR Katalanin Koultkaris, mentre Nikolas volontà è il fuoco. Non è la prima volta che Bognar arbitra in Grecia, in quanto ha diretto PAOK-Panathinaikos 2-1 a settembre 2020, mentre ha anche arbitrato nella recente partita dell'Olympiakos con l'Anversa per i gironi di Europa League.